כוחות צה"ל תקפו במהלך הלילה (ראשון) במרחב בעלבכ שבלבנון וחיסלו את המחבל ואא'ל מחמוד עבד אלחלים - כ-100 ק"מ משטח ישראל.

עבד אלחלים שימש כמפקד ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני של אזור הבקעא בלבנון. החיסול בוצע באמצעות תקיפה מדויקת של כוחותינו לעבר המרחב שבו שהה המחבל.

מנתוני מערכת הביטחון עולה כי עבד אלחלים היה דמות מפתח בחיבור המבצעי בין ארגוני הטרור הפועלים בשטח לבנון.

הוא הוביל באופן ישיר את הצטרפותם של מחבלי ארגון הטרור גא"פ ללחימה הפעילה יחד עם מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה נגד מדינת ישראל.

בנוסף להובלת שיתוף הפעולה בין הארגונים, המחבל פעל באופן עקבי לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל במהלך התקופה האחרונה.

פעילותו התמקדה בגזרת הבקעא, עד לסיכולו הממוקד על ידי כוחות הביטחון במהלך תקיפת חיל האוויר בלילה.