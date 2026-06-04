פרופ' אריאלה שטרית, מנהלת מרפאת IBD-MOM בבית החולים שערי צדק, מהדמויות המובילות והמוערכות בישראל בתחום הגסטרואנטרולוגיה ומחלות המעי הדלקתיות, התארחה באולפן ערוץ 7 לשיחה אישית על דרכה המקצועית לאורך השנים.

היא מספרת שכבר בגיל שלוש חלמה להיות רופאה. "תמיד חלמתי על רפואה. הוריי מספרים שמגיל שלוש הייתי אומרת 'אני רוצה להיות רופאה' -והם לא כל כך הבינו מאיפה זה בא, כי אין לנו רופאים במשפחה, אלא בעיקר אנשי חינוך. היה בבית הרבה חינוך למצוינות, למקסם את היכולות שלך, להוציא אותן מהכוח אל הפועל, לעסוק בהרבה חסד וטוב לעולם"

הבחירה בתחום הספציפי של גסטרואנטרולוגיה לא הייתה ברורה מאליה בתחילת הדרך, וכמו תפניות רבות בחיים, היא נולדה מתוך מפגש עם מנטור משמעותי במהלך ההתמחות. "בהתחלה חשבתי על רפואת נשים. סיימתי את הלימודים, התחלתי סטאז' בשערי צדק ואז נחשפתי יותר לעולם של הרפואה הפנימית, שמאוד קסם לי. במהלך ההתמחות, המנהל של גסטרואנטרולוגיה בשערי צדק שהיה המנטור שלי שכנע אותי לבחור בתחום הזה".

ההתמחות במחלות מעי דלקתיות (IBD), כמו קרוהן וקוליטיס כיבית, הפגישה את פרופ' שטרית עם מציאות רפואית מדאיגה. שכיחות המחלות הללו נמצאת בעלייה מתמדת ודרמטית, במיוחד בקרב האוכלוסייה הצעירה בישראל. "המחשבה היא באמת שיש חשיפה לתזונה מערבית, גם סטרס, גם חשיפות שאנחנו לא לגמרי מבינים עם איזושהי נטייה גנטית חבויה ואז הכל מתפרץ בצורת המחלות הללו".

מכיוון שגילאי התפרצות המחלה חופפים באופן מוחלט לשנות הפוריות והקמת המשפחה, מצאו את עצמן נשים צעירות רבות אבודות ומבוהלות מול מערכת רפואית שלא ידעה להעניק מענה משולב. מתוך החלל המקצועי הזה נולד המיזם פורץ הדרך שלה. "מכאן באה המחשבה להקים את היחידה הייחודית שלנו. התחלתי לעקוב אחרי המטופלות וראיתי שהן הולכות לאיבוד. בנינו מרפאה ועקבנו אחריהן משלב תכנון ההיריון, לאורך ההיריון ולאחר הלידה. זה התחיל בפיילוט והביקוש רק הלך וגבר".

כחלק מהטיפול הרב-מערכתי, פרופ' שטרית שמה דגש עצום על הממשק ההדוק בין התזונה, והמצב הרגשי של המטופלת. היא מסבירה כי זיהוי מתח נפשי עשוי לשנות לחלוטין את ניהול התיק הרפואי.

ריכוז המקרים העצום בשערי צדק איפשר לפרופ' שטרית ולצוותה להוביל מחקרים אפידמיולוגיים קליניים ששינו תפיסות עולם רפואיות מושרשות, והפכו לחלק בלתי נפרד מהספרות המדעית הבינלאומית.

לצד ההצלחה הפנומנלית בזירה המדעית, שטרית מנהלת חיים אישיים מורכבים בבית שבו שני בני הזוג אוחזים בקריירות רפואיות תובעניות - בעלה הוא רופא ריאות בכיר. היא מודה בכנות שהמסלול המשותף דרש תכנון, ויתורים הדדיים והצבת סדרי עדיפויות ברורים שבהם המשפחה עומדת מעל הכל.