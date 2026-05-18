יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) במהלך ישיבת הסיעה לסוגיית חוק הגיוס הנמצאת על סדר היום הציבורי.

בדבריו הציב שר האוצר תנאי מרכזי להמשך קידומו של מתווה החקיקה בנושא חובת השירות. סמוטריץ' הבהיר לחברי הסיעה כי ללא התגייסות של מי שאינם תורתם אומנותם, לא ניתן יהיה להתקדם בתהליך.

"התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, 'מי שלא לומד תורה - צריך להתגייס'", אמר שר האוצר סמוטריץ' במהלך ישיבת המפלגה. "זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב וההכרחי הזה".

בהמשך דבריו בישיבת הסיעה עבר יו"ר הציונות הדתית לעסוק בהשלכות הפוליטיות של משבר חוק הגיוס על יציבותה של הקואליציה הנוכחית.

השר הזהיר באופן מפורש מפני מהלכים שיובילו לפיזור הכנסת או להחלפת השלטון בעת הנוכחית. לשיטתו, צעד מעין זה יפגע פגיעה אנושה באינטרסים הלאומיים של המדינה, "אני אומר כאן בצורה הברורה ביותר - הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה".

הוא פנה ישירות לשותפיו הפוליטיים ואמר, "אני קורא מכאן לחברי הכנסת החרדים: גלו אחריות למדינת ישראל. אל תתנו יד למי שרוצים להפיל את שלטון הימין ולפרק את המחנה הלאומי".

בסיום דבריו הדגיש: "יש לנו אתגרים ענקיים להוביל במדינת ישראל בשנים הבאות. אם השמאל והערבים תומכי הטרור יעלו לשלטון חלילה זו תהיה בכיה לדורות".