מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי הנחה היום כי בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עד להגעת נציג מהמשטרה הצבאית.

על פי החלטת המפכ"ל, ההנחיה החדשה קובעת מסגרת זמן ברורה לטיפול במעוכבים: נציג המשטרה הצבאית נדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח.

אם לא יגיע, השוטר ישחרר את המעוכב וימסור לו זימון להתייצב במשטרה הצבאית.

ההחלטה עוררה תגובה חריפה מסיעת ש"ס, שתקפה את המפכ"ל והאשימה אותו ברדיפת לומדי תורה במקום לטפל בפשיעה האמיתית.

"בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בבטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים", נכתב בהודעת הסיעה. "בושה וחרפה שכך קורה במדינה היהודים!"

הסיעה פנתה ישירות למפכ"ל: "אדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועצת המשפטית לממשלה וצוותה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך אל בני הישיבות ולומדי התורה!"

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, מתח גם הוא ביקורת ואמר כי "ההנחיה החדשה של מפכ"ל המשטרה היא צעד פופוליסטי ומסוכן, המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. בעת שבה מדינת ישראל מתמודדת עם עלייה חדה בפשיעה וירידה בביטחון האישי, נראה שמשטרת ישראל בוחרת להפוך לכלי ניגוח פוליטי ולהפנות את משאביה לרדיפת בני הישיבות, במקום להשיב את המשילות לרחובות.

הפיכת שוטרי סיור לגורמי אכיפה צבאיים נגד אברכים שתורתם אומנותם היא צעד חסר אחריות. שום מדיניות כוחנית או הליכי אכיפה בשטח לא ירפו את ידינו, ולומדי התורה ימשיכו להחזיק את העולם בתלמודם", דברי גולדקנופף.