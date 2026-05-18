נער יהודי שנעצר בסוף השבוע לאחר תגרה עם ערבים שתקפו אותו ואת חבריו בגז מדמיע בעיר העתיקה בירושלים, איבד את הכרתו במהלך חקירה בתחנת הקישלה והובהל לבית החולים.

עורכי דינו מטעם חוננו, משה פולסקי ודניאל שמשילשווילי, זעמו על התנהלות המשטרה. "קטין נעדר עבר פלילי שוכב מחוסר הכרה בבית החולים, לאור התעקשות חסרת כל היגיון של היחידה החוקרת להותירו במעצר, אף שהוא נעדר עבר פלילי ותוך הצגת תמונה חד צדדית לבית המשפט והולכתו שולל".

בית המשפט קיבל את בקשת עורכי הדין והורה על שחרורו של הנער לאחר תום אישפוזו למעצר בית. בחוננו דרשו גם מהמשטרה "למסור לנו הסברים לפשר האירוע המביש הזה שלא מוסיף כבוד ליחידה החוקרת ולהתנהלות המבישה של חוקריה".