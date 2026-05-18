גורם אמריקני התייחס הערב (שני) למגעים בין ארה"ב לאיראן בשיחה עם רשת אל ג'זירה ואמר כי הנשיא טראמפ הולך ומתקרב לחזרה ללחימה נגד איראן.

"סבלנותו של הנשיא טראמפ מתחילה להיגמר בשל חוסר התקדמות עם איראן. לאיראן נותרו ימים ולא שבועות להציע משהו לנשיא טראמפ שיוביל לשבירת הקיפאון. הנשיא טראמפ נוטה לפעולה צבאית - אלא אם יקבל משהו מאיראן בתוך ימים", דברי הגורם.

לפני כן קרא הסנאטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם לנשיא טראמפ לבצע "תקיפה קצרה אך עוצמתית שתאפס את הסכסוך למקום שבו הוא צריך להיות".

מנגד טען בכיר איראני בפני כתב סוכנות הידיעות רויטרס כי ארצות הברית מגלה עד כה גמישות בדיונים מול טהרן, כולל בכל הנוגע להגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית.

לדבריו, וושינגטון הסכימה בשלב זה להפשיר רק 25 אחוזים מהכספים האיראניים המוקפאים במסגרת לוח זמנים מוגדר.

לדברי הבכיר, איראן דורשת את שחרור כלל הכספים המוקפאים ולא רק חלק מהם. עוד ציין כי ההצעה המשופרת שהגישה טהרן כוללת דרישה לסיום קבוע של המלחמה, הסרת הסנקציות ופתיחת מצר הורמוז.