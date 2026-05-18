הוועדה המיוחדת לפניות הציבור של הכנסת, בראשות ח"כ אושר שקלים (הליכוד), תתכנס מחר (שלישי) לדיון בנוגע לבקשת שינוי שמה של המועצה המקומית בני עי"ש.

המועצה ערכה שני משאלים פנימיים בהם הוחלט לשנות את שמה ל"שדות ש"י. אלא שועדת השמות הממשלתית מתנגדת למהלך.

לדיון בוועדה יגיע חבר ועדת השמות ויו"ר ועדת-המשנה לשמות יישובים, יועץ הלשון ד"ר אבשלום קור, כדי להסביר את ההתנגדות למהלך.

בני עי"ש עומדת בפני תוכנית הרחבה, במסגרתה ייבנו אלפי יחידות דיור חדשות שאמורות לקלוט זוגות צעירים ומשפחות חדשות, מכל רחבי הארץ.

בהנהגת היישוב וביוזמת התושבים ביקשו לנצל את ההזדמנות ההיסטורית כדי להעניק למקום מיתוג מודרני, וצעיר יותר בדמות השם "שדות שי".

כדי להבטיח את הלגיטימיות הציבורית של המהלך, קיימה המועצה המקומית שני משאלי תושבים נפרדים, ובשניהם זכה המהלך לרוב מוצק ואישור גורף מצד הקהילה המקומית.