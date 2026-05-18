בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (שני) שש שנות מאסר בפועל על חסן בני עודה, בן 26 מג'נין, שוהה בלתי חוקי שהורשע בפגיעה בחייל צה"ל במהלך הימלטות ברכב גנוב מבסיס צריפין.

בני עודה הודה והורשע בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, קבלת רכב גנוב ושהייה בישראל שלא כדין.

מכתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז מרכז עולה כי בני עודה, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נכנס לישראל יחד עם גנבי רכב והגיע עמם לתל אביב, שם נגנב רכב שהועבר לידיו. לאחר שזוהה בכביש 4 על ידי ניידות משטרה, החל להימלט תוך נהיגה פרועה במהירות של כ-160 קמ"ש.

בהמשך נכנס דרך הנתיב הנגדי לשטח בסיס צריפין והמשיך בנהיגה שסיכנה את החיילים במקום. סמוך לשער היציאה האט את רכבו, הבחין בחייל שנעל את השער כדי למנוע את בריחתו, ואז האיץ את מהירות הרכב ופגע בשער ובחייל - שנפצע באורח קשה.

בשלב הטיעונים לעונש ביקשה עו"ד יעל תרם מפרקליטות מחוז מרכז לקבוע מתחם ענישה של בין שבע ל-11 שנות מאסר בפועל. בטיעוניה ציינה כי מדובר ב"אירוע דריסה חמור", והדגישה כי בני עודה נכנס לישראל לצורך ביצוע עבירת רכוש, ולאחר מכן נמלט במשך כברת דרך ארוכה בכבישים מרכזיים באופן מסכן חיים.

בגזר הדין קבע בית המשפט מתחם ענישה של בין שש לתשע שנות מאסר, וגזר על בני עודה שש שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופסילת רישיון נהיגה לחמש שנים מיום שחרורו מהכלא. בנוסף חויב לשלם פיצוי בסך 30 אלף שקלים לחייל שנפגע.