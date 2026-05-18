עימות חריף פרץ במהלך דיון בועדה חוקה בין ח"כ יסמין פרידמן מיש עתיד לבין השר בצלאל סמוטריץ'.

"אין לי מושג איך היתה השבת שלך, שלי היתה גיהנום. בגלל קבוצה של מתנחלים צעירים, סאדיסטים, מטורפים, שמתעקשים יום אחרי יום לרוצץ גולגלות, לדרוס בעלי חיים ולהתעלל בהם", תקפה פרידמן את סמוטריץ'.

השר הגיב בזעם "מאז הפרוטוקולים של זקני ציון לא היו עלילות דם אנטישמיות כאלה, בעצם, מאז עלילות הדם של הפצ"רית על כוח 100. אתמול קברנו בהר הרצל עוד מתנחל גיבור. את לא תדברי ככה על המתיישבים".

פרידמן זעקה בתגובה "אני אדבר איך שאני רוצה. אני לא סופרת. אני אגיד מה שאני רוצה".

סמוטריץ' שיסה את דבריה וקרא "אלה עלילות דם אנטישמיות. תתביישי לך. את בושה לעם ישראל ולכנסת ישראל. מעלילה עלילות דם אנטישמיות על הציבור הכי טוב במדינת ישראל, הכי מתנדב, הכי חלוץ, הכי גיבור. יש עלילות שאי אפשר אפילו לשמוע אותן".