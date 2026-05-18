אירוע אנטישמי חמור מסעיר את הקהילה היהודית בלונדון: משטרת המטרופולין של לונדון פתחה במצוד נרחב אחר חמישה תוקפים רעולי פנים, שהתנפלו באכזריות על צעיר ישראלי בן 22 בלב שכונת גולדרס גרין המזוהה עם הקהילה היהודית.

האירוע הקשה, שהתרחש סמוך לשעה 2:00 לפנות בוקר מוגדר על ידי הרשויות וארגוני הביטחון היהודיים כפשע שנאה אנטישמי.

הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מחתכים, חבלות קשות וסימני אלימות בכל חלקי גופו ובפניו.

התקיפה התרחשה כאשר הצעיר, המתגורר בלונדון, יצא לרחוב מחוץ לדירתו כדי לנהל שיחת טלפון בעברית מבלי להפריע לשותפיו שישנו. חמישה רעולי פנים שדיברו ביניהם בערבית והלכו בסמוך, הבחינו בו, שמעו את השפה בה דיבר והחלו לפתע לרדוף אחריו. הם תפסו את הצעיר ההמום, גררו אותו בכוח מעבר לכביש והחלו לבעוט בו באכזריות שוב ושוב בעודם יוצרים סביבו מעגל ומטיחים לעברו קללות וקריאות גנאי בערבית.

התוקפים אף קרעו את בגדיו, השליכו את נעליו וגנבו אחת מהן לפני שנמלטו מהמקום, וזאת לאחר ששכן ששמע את זעקות השבר הזעיק את כוחות המשטרה.

הצעיר שחזר את הרגעים הקשים שחווה בשיחה עם ה"ג'ואיש כרוניקל". "בשנייה אחת פתאום אחד מהם רץ לעברי וקפץ עליי. הם תפסו אותי לגמרי לא מוכן. פשוט סגרתי את העיניים וניסיתי להגן על עצמי כשהם בועטים בי שוב ושוב. הייתה לי תחושה שאני הולך למות".

בעת האחרונה נרשמה עלייה תלולה בהתנכלויות אנטישמיות כולל פיגוע דקירה בגולדרס גרין והצתת אמבולנסים של ארגון "הצלה".