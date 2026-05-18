ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש בחשאיות עם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, לפני כחצי שנה, כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.

על פי הדיווח, נתניהו לא הגיע למשכן הנשיא עם שיירת ראש הממשלה המאובטחת, אלא הוסע ברכב מסווה כדי למנוע את זיהויו על ידי עוברי אורח או אנשי תקשורת.

עוד דווח כי הביקור לא הופיע בלו"ז הרשמי של שני האישים, לא דווח לציבור הרחב ונשמר תחת איפול כבד.

על פי המידע, בין פרקליטו האישי של נתניהו, עו"ד עמית חדד, לבין הנשיא הרצוג עצור נשמר קשר הדוק וישיר באמצעות שיחות טלפוניות - עוד לפני הגשת בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בבית הנשיא מיהרו להגיב והכחישו את קיומה של הפגישה המדוברת. עם זאת ציינו כי "הנשיא נפגש בעבר וייפגש בעתיד עם ראשי ממשלה, כפי שנפגשו נשיאים וראשי ממשלה קודמים בענייני המדינה השונים".

בנוסף, בבית הנשיא הכחישו תיאום כלשהו עם עורך הדין חדד בעניינו של ראש הממשלה.