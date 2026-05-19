סערה סביב אירוע "תיקון ליל שבועות" שצפוי להתקיים בקהילת "מבקשי דרך", הפועלת בנכס עירוני של עיריית ירושלים.

האירוע נערך תחת הכותרת "מה בין אלימות, מוסר וקדושה במסורת היהודית" ומופק על ידי ארגון "קול רבני לזכויות אדם" בשיתוף התנועה הרפורמית.

לפי הפרטים שפורסמו, במהלך הערב יתקיימו מספר מושבים שיעסקו באלימות בראי היהדות וכן ביחס בין קדושה לאלימות. עוד נטען כי ארגון "קול רבני לזכויות אדם" שולח פעילים להתעמת עם כוחות צה"ל ביהודה ושומרון.

לאחר שנודע על קיום האירוע שלח מנכ"ל ארגון "בצלמו", שי גליק, מכתב דחוף לראש עיריית ירושלים משה ליאון בדרישה לפנות את העמותה מהנכס העירוני. במכתבו כתב גליק כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים אוסר קיום אירועים פוליטיים בנכסים עירוניים.

גליק הוסיף כי מבדיקה באתר העמותה עולה שלטענתו "לא רק שהעמותה מקיימת במקום את אירוע 'התיקון', אלא שגם משרדיה פועלים במקום". לדבריו, מדובר ב"הפרה חמורה ביותר של חוזה ההקצאה שאוסר העברת זכויות לעמותה שלישית ובפרט לעמותת שמאל קיצונית".

מעיריית ירושלים נמסר לערוץ 7, "לאחרונה התקבלו מספר פניות בנוגע לשימוש בנכס המדובר על ידי גורם שלא קיבל אישור לכך מהעירייה, כמקובל. לאחר בירור שנעשה על ידי העירייה, הובהר לנציגי העמותה שמחזיקה בנכס מכוח הקצאה, כי יש לוודא שאף גורם מלבדה לא עושה בו שימוש. מובהר כי אין באמור כדי למנוע השתתפות של מאן דהוא בתפילות ובשיעורי תורה הנערכים בבית הכנסת".