תיעוד: זירת התאונה הקשה ברחוב דיזינגוף בתל אביב צילום: דוברות מד"א

נערה נפצעה באורח אנוש ועוד עשרה נפגעו קשה, בינוני וקל כשאוטובוס התנגש בעץ ברחוב דיזינגוף בתל אביב.

לבתי החולים וולפסון ואיכילוב פונו ילדה בת 11 במצב אנוש, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב ו-7 פצועים במצב קל.

חמישה מהפצועים פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. מבית החולים נמסר: "מזירת התנגשות האוטובוס בתל אביב פונו עד כה למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב 5 פצועים. בין הפצועים: ילדה בת 11 במצב אנוש אשר צוותי הרפואה הדחופה והטראומה נלחמים על חייה בחדר הניתוח, עוד פצוע במצב קשה ושני פצועים באורח בינוני שמטופלים כעת בחדר הטראומה, ופצוע נוסף אחד באורח קל".

פרמדיק מד"א בנימין פרקר, סיפר: "מדובר בתאונה קשה מאוד, ראינו ילדה בת 11 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה, לאחר שנפגעה מאוטובוס. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ל-10 פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות, בניהם 2 קשה ו-1 בינוני".

הפרמדיק שמחה סימנדייב הוסיף "כשהגענו לזירה ראינו אוטובוס שזגוגית השמשה מנופצת, לאחר שהתנגש בעמוד חשמל, בעץ וככה"נ פגע במס' הולכי רגל שהיו במקום. ראינו 11 פצועים, מתוכם: ילדה בת 11, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה, אישה בת 49 שנפצעה באורח קשה וגבר בן 76 שנלכד מתחת לעץ כשהוא מחוסר הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו את כלל הפצועים לבתי החולים".

כבאים במהלך פעולות החילוץ צילום: דוברות מד"א

שירותי הכבאות מסרו כי כבאים הוזעקו למקום לאחר קריסת עץ ועמוד חשמל כתוצאה מהתאונה וחילצו שניים מהפצועים. בוחני התנועה של המשטרה הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה.