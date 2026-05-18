לפני כשנתיים נפצע יותם אסבן, תושב בית אל ובוגר ישיבת מרכז הרב ובית המדרש אורות, באורח אנוש בראשו במהלך פעילות צבאית בג'באליה שברצועת עזה.

מאז עבר שיקום ממושך, כשמשפחתו וחבריו מלווים אותו לאורך הדרך הקשה.

כעת, בתוך רגע של שמחה גדולה, הודיע אסבן על אירוסיו עם בחירת לבו רינת. השניים פרסמו הודעה משותפת ומרגשת שבה כתבו, "מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפיכה. בהודאה לה' על כל הטוב שמחים ומתרגשים לבשר על אירוסינו - יותם ורינת".

אסבן שירת בסיירת הצנחנים ונפצע באירוע ירי דו־צדדי, כאשר הכוח שבו פעל נפגע מירי טנק. הפציעה הקשה הותירה אותו במאבק ארוך של שיקום והתמודדות, שבסיומו הגיע כעת רגע אישי ומשמח עבורו ועבור בני משפחתו.

הבשורה על האירוסין ריגשה רבים ממכריו של אסבן, שליוו מקרוב את תקופת הפציעה והשיקום.