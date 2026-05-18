משרד התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) הגיש לשופטים בקשה לצו מעצר בינלאומי נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כך דווח באתר MME.

הבקשה הוגשה בגין פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ופשע האפרטהייד

לצד הבקשה נגד שר האוצר, מתנהלת חקירה גם בעניינם של השר איתמר בן גביר וישראלי נוסף. ביום רביעי שעבר התקיימה במשרד התובע ישיבה לדיון בראיות בעניינו של בן גביר, אך טרם התקבלה החלטה ובקשה לצו טרם הוגשה.

במידה שהשופטים יאשרו את הבקשה, הוא יהיה הישראלי השלישי שנגדו מוצא צו בבית הדין, אחרי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

נציין כי נגד כרים ח'אן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי בהאג, פורסמו טענות להטרדה מינית של עובדת במשרדו לאורך תקופה ממושכת. קאן הכחיש וטען כי מדובר ב"קמפיין השמצה". לאחר שהושמעו עדויות מזעזעות על מעשיו יצא קאן "לחופשה" מתפקידו כתובע.