כתב החרדים של חדשות 13, יואלי ברים, פרסם פוסט ברשת החברתית שבו ניתח את השלכות הסנקציות האחרונות המוטלות על המגזר החרדי.

לדבריו, המהלכים הללו מובילים לתוצאה הפוכה מזו שקיוו להשיג, וגורמים בפועל לחיזוק האוטונומיה החרדית ולהגבהת החומות בין המגזר החרדי למוסדות המדינה. ברים טוען כי בעוד בציבור יש מי שמריע לצעדים הללו, המדינה והפרט החרדי הם הנפגעים העיקריים בטווח הארוך.

"‏בשם השנאה למגזר החרדי, אנשים מריעים לסנקציות ולמעצרים ומפספסים נקודה חשובה - ככל שעוברים הימים, האוטונומיה רק מתחזקת", כתב ברים. הוא פירט כי העסקנים מקבלים כוח אדיר בעקבות המצב, בעוד המדינה נפגעת.

לדבריו, שלילת תקציבי מעונות יוצרת שדה אדיר של מעונות פיראטיים, חסימת חרדים באקדמיה מגביהה את החומות ואת התלות של הפרט החרדי בעסקנים, ושלילת מחיר למשתכן מחזקת את עסקני הדיור במגזר.

"העסקנים מקבלים כוח אדיר, בטווח הארוך - המדינה נפגעת", ציין ברים ופירט כי "המעצרים והמהומות פוגעים ביכולת המשטרה לטפל באירועי פשיעה, אלימות מינית אירועי גניבות ואפילו רצח, יש כבר היום עדויות רבות לכך". הוא הוסיף כי אין לדעת מה קורה עוד מתחת לפני השטח, אך השנאה של הצעיר החרדי כלפי המדינה מתגברת ויש מי שיודע לקצור מזה רווחים.

"הרבנים מפחדים אחד מהשני והעסקנים יכולים רק לחגוג כי ככל שעובר הזמן, התסמינים הללו מקרבים אותנו לשפיכות דמים", הזהיר בציוץ. הוא ציין כי אין לו מושג איך האירוע ייגמר, אך הדמויות שאחראיות על בניית האוטונומיה הן שקוצרות את הרווח, בזמן שהפרט החרדי נפגע והאירוע כולו נראה לא מנוהל.

ברים חתם את דבריו בביקורת על חוסר התיאום בין המערכות השונות במדינה בניהול המשבר הנוכחי: "זה מה שקורה כשהמערכת המשפטית כופה סנקציות חריפות ומיידיות, בזמן שהממשלה מסרבת, מטעמים פוליטיים, ליישם או לתווך אותן. אין פרויקטור, אין אסטרטגיה, ואין אף גורם מקצועי שיושב וממפה את השלכות הרוחב. הצעדים הללו פשוט מוטלים באיבחת גרזן, וההדף שלהם לעת עתה, פוגע בעיקר בפרט החרדי, ובמדינת ישראל, לטווח הארוך".