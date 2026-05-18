משה קובלנץ, בן 38 מתקוע, הוכש במוצאי שבת בידי נחש מסוג שרף עין גדי לאחר שחזר מטיול במדבר יהודה.

הוא פונה במצב קשה להדסה עין כרם, לאחר שהתמוטט סמוך לביתו וסבל מפגיעה לבבית חריפה בעקבות הארס.

לדבריו, לאחר שיצא מהרכב ודרך על הנחש כשהוא נועל סנדלים פתוחים, הוא לא חש בתחילה דבר אך בתוך דקות החל לקרוס. "ממש קרסתי ברגע שהצלחתי להזעיק עזרה", סיפר, "הרגשתי את הרעל מכניע אותי. סבלתי מקוצרי נשימה, פרפרתי באמבולנס ולא ידעתי מה יהיה איתי".

השכנה הזעיקה אחות מהיישוב ובהמשך הוזמן אמבולנס שפינה אותו במהירות להדסה עין כרם. בתחילה סבר קובלנץ כי יקבל נוגדנים רגילים להכשת נחש, אך בהמשך התברר כי מדובר בשרף עין גדי - נחש שלארס שלו אין נסיוב מוכר בישראל או בעולם.

ד"ר רועי קופמן, מומחה ברפואה פנימית ומתמחה בקרדיולוגיה בהדסה עין כרם, סיפר כי כבר בבדיקות הראשונות עלה חשד לסוג הנחש בשל הפגיעה הלבבית החריגה. "זהו הנחש היחיד שהכשתו מתאפיינת בשוק על רקע לבבי", אמר, "פעילות הלב כפי שנצפתה בבדיקת אקו הייתה חלשה מאוד והדגימה ירידה קשה בהתכווצויות הלב".

בהדסה נערכו גם לאפשרות של חיבור למכשיר אקמו במקרה של קריסת מערכות. ד"ר קופמן ציין כי לאחר התייעצות עם המרכז הארצי להרעלות ועם פרופ' קובי אסף, התברר שאין טיפול ייעודי לארס, ולכן הוחלט על טיפול אינטנסיבי שכלל חמצן במינון גבוה ותרופות לחיזוק פעילות הלב והרחבת כלי הדם.

"6 השעות הבאות היו קריטיות", הדגיש ד"ר קופמן. "היינו ערוכים לכל החמרה כמובן ושמרנו על ניטור מלא של מערכות גופו, אך הטיפול המיידי והמאמצים הגדולים של צוות היחידה נשאו פרי".

פרופ' קובי אסף, מומחה ברפואה דחופה בהדסה המתמחה בפגיעות ארסיות של בעלי חיים, אמר כי מדובר במקרה נדיר במיוחד. "זהו המקרה השני שאני מכיר לאורך הקריירה שלי. המזל של משה היה לקבל טיפול מצוות יחידת הלב, זה היה בדיוק הטיפול המתאים והם עשו זאת מצוין".

הדר, אשתו של משה, סיפרה כי רק בבית החולים הבינה עד כמה המצב היה מסוכן. לדבריה, "לדברי הצוות הרפואי, התפקוד של משה בדקות הראשונות היה קריטי מאוד. אחרת היינו במקום שונה לגמרי".

כעת מאושפז קובלנץ ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגי ומצבו משתפר בהדרגה. "נכון להיום לבו של רועי מתאושש ופועל באופן תקין", סיכם ד"ר קופמן, "אין ספק שבמקרים חריגים וקשים כאלה, בהם אחוזי התמותה הם גבוהים, ההגעה המיידית למערך הקרדיולוגי בהדסה והטיפול האינטנסיבי הצילו את חייו".