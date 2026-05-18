איתי ניסנוב ז"ל, בן 54 מעין הבשור, חובש בכיר ומתנדב ותיק במד"א, נהרג בשבוע שעבר בתאונת אופנוע קשה בכביש 222 סמוך לצאלים.

ניסנוב, שנמנה עם אנשי הרפואה שפעלו בעוטף עזה בבוקר 7 באוקטובר והמשיך להציל פצועים גם לאחר שבנו נפגע קשה מירי מחבלים, הובא למנוחות בבית העלמין בעין הבשור.

יחד עם רעייתו דנה, גם היא מתנדבת מד"א, הפעיל ניסנוב את אמבולנס מד"א במושב עין הבשור. בני הזוג היו כתובת ראשונה עבור תושבי האזור באירועים רפואיים, בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע.

בבוקר 7 באוקטובר יצא ניסנוב עם האמבולנס לסייע לפצועים במרחב העוטף. בין הנפגעים היה גם בנו, שנפצע באורח קשה מירי מחבלים. לאחר שפינה אותו לבית החולים, חזר ניסנוב לשטח והמשיך בפינוי פצועים ובהצלת חיים תחת תנאים קשים במיוחד.

מעבר לפעילותו כחובש, עסק ניסנוב גם בהכשרת נהגי אמבולנסים ובהטמעת נהיגה נכונה ובטוחה. הוא הדריך עשרות עובדים ומתנדבים במד"א, הן בנהיגה בכביש והן בנהיגת שטח באמבולנסים מסוג 4X4.

איתי הותיר אחריו את רעייתו דנה ושני ילדיו, סהר ויהל.

חבריו במד"א ספדו לו ואמרו: "זאת אבדה גדולה. הוא היה תמיד מסייע לכולנו בכל דבר" סיפרו חבריו במד"א "איתי ז"ל היה אדם אכפתי ורגיש עם יחס מדהים למטופלים שלו - תמיד בגובה העיניים ועם תחושת ביטחון. מטופל שטופל אצלו באמבולנס, ידע שהוא בידיים טובות. תמיד ידענו שאיתי זאת הכתובת לכל דבר - הוא היה זמין עברונו 24/7. הוא תמיד רצה לעזור ולתת את המענה הרפואי הכי טוב שיכל. קיבלנו את הבשורה הטרגית בעצב רב, חסרונו כבר מורגש מאד. יהי זכרו ברוך".