כמעט מאתיים דיפלומטים קנדים בכירים לשעבר קוראים במכתב אנטי-ישראלי ששלחו לראש ממשלת קנדה, מארק קרני, להטיל סנקציות אפקטיביות על ישראל בשל ההידרדרות במצב ב"שטחים הפלסטיניים" ובלבנון.

במכתבם פנו הדיפלומטים לשעבר לקרני בבקשה שיפעל בשיתוף פעולה עם מדינות אירופיות "כדי לעצור את כוונתה המוצהרת של ממשלת ישראל לספח את הגדה המערבית, וכדי לשים קץ להתקפות היומיומיות שלה נגד אזרחים חפים מפשע בעזה ובלבנון".

לטענתם, "למרות הכרזה על הפסקת אש, ממשלת ישראל ממשיכה למנוע סיוע הומניטרי מעזה, להרוס תשתיות אזרחיות כולל בתי חולים ומתקני מים, ולהרוג ולפצוע מאות פלסטינים, רבים מהם נשים וילדים".

בהתייחס לזירת המלחמה נגד חיזבאללה, ציינו הדיפלומטים הקנדים בדימוס כי "בעוד קנדה מכירה בחששות הביטחוניים הלגיטימיים של ישראל בנוגע לחיזבאללה, הריסת ערים שלמות ומספר ההרוגים הגבוה בקרב אזרחים מהווים הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי", וכי "כוונתו המוצהרת של שר הביטחון ישראל כ"ץ לכבוש חלקים מדרום לבנון מאיימת גם על ריבונות לבנון".

מסקנתם היא כי "ללא סנקציות בינלאומיות חזקות, ממשלת ישראל תמשיך להתעלם מהמשפט הבינלאומי וזכויות האדם ותדחוף קדימה את תוכניותיה להרחבת ההתנחלויות".

בהקשר זה, הם המליצו לקרני להודיע לממשלת ישראל על כוונת קנדה לבצע בדיקה מיידית של הסכם הסחר החופשי בין קנדה לישראל, להשעות את מזכר ההבנה לשותפות אסטרטגית בין קנדה לישראל, ולהרחיב סנקציות כלכליות וסנקציות נסיעה כך שיכללו "כל חבר קבינט ישראלי, חבר כנסת, פקיד ממשלתי, מתנחל או ארגון שמקדם אלימות נגד פלסטינים או תפיסת אדמותיהם".

המלצות נוספות כוללות נקיטת צעדים משפטיים נגד חברות קנדיות שמתמודדות על מכרזים או משתתפות בפרויקטי בנייה בהתנחלויות, והצהרה על תמיכה מלאה ובלתי מסויגת של קנדה בהחלטות ובפעולות של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) ובית הדין הבינלאומי (ICJ) בנוגע להאשמות בפשעי מלחמה ומעשים של רצח עם באזור.

עוד דרשו כי קנדה תאיץ את מאמצי רשות המסים הקנדית ל"ביטול מעמד הצדקה של כל הגופים התומכים בהתנחלויות בלתי חוקיות או המעורבים בגיוס או במימון צה"ל".

מנגד, הדיפלומטים בדימוס תמכו בחיזוק היחסים הדו-צדדיים עם מדינת פלסטין, כולל הגברת התמיכה ברשות הפלסטינית ובמוסדות אזרחיים אחרים באמצעות הדרכה וסיוע טכני, בדגש מיוחד על נושאי ממשל, כספים, מערכת המשפט וביטחון.