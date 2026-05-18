נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ביטל מתקפה שתכנן להוציא אל הפועל מחר (שלישי) נגד איראן בעקבות בקשות של מדינות המפרץ.

"התבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שתוכננה למחר, בהתחשב בכך שמתקיים כעת משא ומתן רציני, ושלדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, תושג עסקה שתהיה מקובלת מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לה", כתב טראמפ ברשת TRUTH.

לדבריו "עסקה זו תכלול, וחשוב מכך, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. מתוך כבוד רב למנהיגים שהוזכרו לעיל, הנחיתי את שר ההגנה, פיט הגסת', את יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, ואת צבא ארצות הברית, שלא לבצע את ההתקפה המתוכננת על איראן מחר".

טראמפ ציין עם זאת כי הינחה את מפקדי צבא ארה"ב להיות מוכנים "להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת".