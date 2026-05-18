יחידת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, שתפקידה המקורי הוא לסייע לאזרחים מעוטי יכולת בהליכים אזרחיים, מממנת בימים אלו את הגנתו המשפטית של תושב ערבי שהורשע בביצוע תקיפה אלימה ממניע גזעני נגד יהודי - כך חושף ארגון "חוננו".

המימון הממשלתי נחשף לאחר שעורך הדין חיים בלייכר מהארגון הגיש תביעה נזיקית אזרחית נגד התוקף, בשמו של נפגע העבירה, במטרה לחייב אותו לשלם פיצויים משמעותיים על מעשיו.

ראשיתו של הסיפור לפני כחמש שנים, באוגוסט 2021, כאשר התוקף הערבי התנפל באלימות קשה על אזרח יהודי שצעד ברחובות העיר העתיקה בירושלים, רק בשל חזותו.

הערבי נעצר, הועמד לדין פלילי והורשע באופן מפורש בעבירה של תקיפה ממניע גזענות ועוינות כלפי ציבור. בית המשפט גזר עליו אז עונש קל יחסית של 100 שעות לתועלת הציבור ותשלום פיצויים של 1,500 שקלים בלבד לקורבן.

כדי למצות עמו את הדין, הגישו ב"חוננו" את התביעה האזרחית המשלימה, ואז גילו כי המדינה החליטה להתייצב לצד המורשע ולהעניק לו עורך דין בחינם על חשבון משלם המיסים הישראלי.

בעקבות החשיפה, שיגר עו"ד חיים בלייכר מכתב דחוף ותקיף ליחידת הסיוע המשפטי, שבו הוא דורש לבטל לאלתר את המימון והייצוג לנתבע. "נדהמתי לגלות שהתוקף השפל מיוצג מטעם המדינה", כתב בלייכר, "להמחשת האבסורד, הלכה למעשה ביד אחת המדינה רוצה לעודד נפגעי עבירה על רקע לאומני להגיש תביעות אזרחיות ומעניקה להם פטור מאגרה, וביד השנייה היא מממנת ייצוג לתוקף שפגע ביהודי רק בשל היותו יהודי".

לדבריו "מדובר בתקלה חמורה או בתרמית, שכן פורע הפועל ממניע גזעני עושה זאת מתוך רצון לפגוע במדינה ובחוסנה, ואין שום הצדקה שאזרחי ישראל יממנו לו הגנה נזיקית".