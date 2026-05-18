יהושע שני זועק: ביירות בשגרה בעוד חיילינו נופלים צילום: דוברות

יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני הי"ד ויו"ר "פורום הגבורה", קיים היום (שני) ביקור ניחומים אצל בני משפחתו של מעוז רקנטי הי"ד, לוחם צה"ל שנפל בלבנון בסוף השבוע שעבר.

עם צאתו מבית השבעה, נשא שני הצהרה שם מאות משפחות הפורום, שבה תקף את המשך הפסקת האש מול חיזבאללה בלבנון ואת הגדלת היקפי הסיוע האזרחי לרצועת עזה, שלדבריו עולים ישירות בחיי אדם, של

"מעוז הוא גיבור ישראל שמסר את נפשו על קידוש השם. דמות מופת של גבורה. אבל אני רוצה להזכיר לכולם - אנחנו נמצאים רשמית תחת הפסקת אש, ומעוז נפל חלל בדיוק במהלך הפסקת האש הזו. מדובר במדיניות שגובה מאיתנו מחירים כבדים מנשוא, ואנו דורשים ומצפים מממשלת ישראל שתתעורר ותגבה מחיר מיידי וכואב מהאויב", אמר שני.

הוא הוסיף "לא ייתכן שמחבלי חיזבאללה בחליפות מסתובבים חופשי בביירות ובפרלמנט הלבנוני, ועדיין מסוגלים לתפקד צבאית ופוליטית. לא ייתכן שביירות חיה חיי שגרה מוחלטים, שהיא לא מופצצת ועולה באש, בזמן שהבנים שלנו נופלים זה אחר זה. אנחנו דורשים לחזור מיד ללחימה עצימה וכתושה, ושממשלת לבנון כריבון תישא באחריות המלאה ותשלם את מחיר דמי בנינו".

בהמשך, התייחס גם למצב מול חמאס, ברצועת עזה. "הסיוע ההומניטרי בעזה, שאנחנו שומעים שמיום ליום הולך וגדל, אינו סיוע אנושי אלא בפועל חימוש ישיר של חמאס. באמצעות האספקה הזו חמאס מתחזק, שולט ומעצים את כוחו מחדש. הממשלה חייבת לעצור את הטירוף הזה לאלתר".