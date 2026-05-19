אירוע ירי במסגד הגדול ביותר בסן דייגו: שלושה בני אדם נהרגו באירוע בו פתחו חמושים באש במקום. המשטרה המקומית הודיעה כי הירי בוצע על ידי שני צעירים בני 17 ו־19, בחניית המתחם. באירוע נרצחו שלושה בני אדם, בהם מאבטח. לפי הודעת המשטרה, שני החשודים נמצאו ללא רוח חיים לאחר המתקפה. מי ששהו במסגד בזמן הירי פונו מהמתחם על ידי שוטרים חמושים ומחוץ למקום המתינו הורים מודאגים רבים שילדיהם לומדים בבית הספר הצמוד למסגד. סמוך למסגד בו התרחש אירוע הירי פועל מוסד חינוכי שבו מלמדים עברית כשפה שנייה, ורבים מבני הקהילה היהודית המקומית שולחים לשם את ילדיהם. במהלך הירי קיבלו חברי הקהילה היהודית, כולל הילדים בבית הספר, הנחיה להסתגר. נסיבות הירי נחקרות על ידי המשטרה המקומית וה-FBI.