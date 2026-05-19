ישיבת שעלבים צילום: ללא

בישיבת ההסדר שעלבים ובקריית החינוך נערך אמש (שני) מעמד הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתם של בוגרי הישיבה שנפלו במהלך המלחמה.

באירוע השתתפו רבנים, תלמידים, בוגרי הישיבה ובני משפחות הנופלים. המשתתפים הגיעו לקחת חלק במעמד שנערך באווירה מרוממת לצד כאב וזיכרון.

לאחר כתיבת האותיות האחרונות יצאה תהלוכה חגיגית לעבר בית המדרש. התהלוכה התקיימה בליווי שירה וריקודים, ובהמשך הוכנס ספר התורה ברוב עם ובהתרגשות גדולה.

בישיבה ציינו כי המעמד נועד להנציח את זכר הבוגרים שנפלו וספר התורה מבטא את המשך דרכם של תורה, נתינה ואהבת ישראל.