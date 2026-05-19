שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף הלילה (שלישי) את ארגון השמאל היהודי-אמריקני ג'יי סטריט והגדיר אותו "סרטן בתוך הקהילה היהודית".

בדברים שנשא בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות במוזיאון התנ"ך בוושינגטון, תקף השגריר נגד קריאות הארגון להגבלת הסיוע האמריקני לישראל בשל "היחס לפלסטינים".

"הדבר הגרוע ביותר בג'יי סטריט הוא הדו-פרצופיות שלו. איך אפשר להיות פרו-ישראלים ולתמוך באמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות נגד שלוחיה של איראן?", תהה לייטר.

הוא הוסיף כי כי אין לו בעיה להיפגש עם קבוצות המגדירות עצמן פרו-פלסטיניות, אך האשים את השדולה שהיא מציגה את עצמה כתומכת ישראל אבל בעצם פועלת נגדה. "כשאתה בא ואומר בצורה דו-פרצופית כזו 'אנחנו פרו-ישראלים, אנחנו פרו-דמוקרטיה' - יש ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי בישראל. "אתה לא אוהב את נתניהו? תעלה לארץ, תצביע בבחירות הבאות ותבטא את עצמך. אל תגיד שאתה 'פרו-דמוקרטיה' ותגנה את עמדת הממשלה הדמוקרטית של ישראל".

השגריר גם מתח ביקורת קשה על הסנאטור ברני סנדרס שמוביל הצעות חוק לעצירת מכירת נשק לישראל. "אל תלכו שולל מהעובדה שהם נראים יהודים", אמר השגריר. "סנאטור אחד אמר לי שיוזם החקיקה הוא יהודי, אבל הוא לא. הוא קומוניסט שעשוי להיות בעל ייחוס יהודי, אבל זה לא הופך אותו ליהודי".

נשיא ג'יי סטריט, ג'רמי בן עמי, הגיב לדברי לייטר: "הארגון מגדיר את עצמו כפרו-דמוקרטי כדי להדגיש את מחויבותו להגנה על ערכים ליברליים ומוסדות דמוקרטיים בארה"ב ובישראל. "במקום לזלזל בידידי ישראל שחולקים על הממשלה ולכנות אותנו בשמות, על שגריר ישראל בארה"ב לקיים איתנו שיח רציני".