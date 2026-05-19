נשיא המדינה יצחק הרצוג, אירח אתמול (שני), את נועם בתן, נציג כאן לאירווזיון 2026, בבית הנשיא, לאחר זכייתו במקום השני בתחרות, יחד עם המשלחת של כאן תאגיד השידור הישראלי.

פגישתם, נפתחה במחווה מיוחדת של תזמורת צה"ל שנגנה את הפזמון של השיר "מישל" אשר ביצע נועם באירווזיון, וזכה לאהדה רבה ברחבי העולם.

"עם ישראל אוהב אותך מאוד", פתח ואמר נשיא המדינה, "וכשסיימת ב"עם ישראל חי", ריגשת את הלבבות של כולנו. אתה מדבר הרבה על הכח שבאחדות שלנו ועל הורדת הלהבות בחברה הישראלית ואני מודה לך על המסרים החשובים שאתה מעביר".

"הסבת הרבה שמחה וגאווה לעם ישראל", הוסיף הרצוג, "ועמדת בגבורה מול גלי שנאה ועוינות. הבאת את שמה של ישראל כמעט לכל בית בעולם, ואני מברך אותך על כך".

הנשיא סיים ואמר: "ההורים שלך עלו ארצה מצרפת מתוך ציונות והיום אתה שגריר שעושה הסברה מדהימה לישראל. כל הכבוד לך, אנחנו אוהבים אותך מאוד, בהצלחה גדולה ואולי גם תגיע לחייך איזו מישל בקרוב".

"זה כבוד גדול עבורי להיות היום בבית הנשיא", אמר בתן, "לפגוש את נשיא מדינת ישראל ולקבל את החיבוק וההערכה אחרי המסע המרגש הזה".

"תודה לכל מי שתמך, הצביע ושלח אהבה לאורך כל הדרך", הוא הוסיף, "הרגשתי את החיבוק של עם ישראל בכל רגע, וזה נתן לי המון כוח לעלות לבמה ולתת את כל הלב. ייקח לי עוד רגע להתאושש ולעכל את כל מה שעברנו, ויש לי עוד הרבה לספר, אבל בינתיים אני הכי שמח להיות סוף סוף בבית".

גולן יוכפז, מנכ"ל כאן 11 אמר: "ההופעה של נועם, נציג כאן באירוויזיון, היא כוח הסברתי עצום לישראל, שהביא לקדמת הבמה הגדולה בעולם את הרוח והתרבות הישראלית בכל היופי והעוצמה שבהן. היו הרבה אתגרים שכמעט מנעו מאיתנו להיות באירוויזיון השנה, ובעקבות עבודה מאוד משמעותית של התאגיד וגם שלך הנשיא, ובעזרת גורמים נוספים שנלחמו - הצלחנו לעלות על הבמה ולשלוח נציג כל כך מוכשר שעשה את העבודה בצורה מדהימה".