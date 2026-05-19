פרשת "קטארגייט" מגיעה לישורת האחרונה לקראת החלטה בנוגע להגשת כתבי אישום. בהוראת פרקליטות מחוז תל אביב ובאישור מיוחד של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביצעה אתמול (שני) יחידת להב 433 השלמות חקירה בתיק.

העיתון "ידיעות אחרונות" דיווח כי במסגרת המהלך, זומנו למשרדי היחידה שורה של כתבים מדיניים וצבאיים בכירים מכלי התקשורת המובילים בישראל למסירת עדות פתוחה.

מטרת זימונם הייתה לבחון את עומק הקשרים, שיטות העבודה והעברת המידע הרגיש בינם לבין דובר ראש הממשלה לשעבר, אלי פלדשטיין, החשוד המרכזי בפרשה.

בין העיתונאים הבולטים שהתייצבו לחקירה, גם איתמר אייכנר הכתב המדיני של "ידיעות אחרונות", אמיר בוחבוט הפרשן הצבאי של "וואלה" ועמיחי שטיין, הפרשן המדיני של i24NEWS.

על פי הדיווח החוקרים הציגו בפני העיתונאים כתבות וידיעות בלעדיות שפרסמו בעבר בעניינים מדיניים רגישים הנוגעים לקטאר ולמצרים, ודרשו מהם באופן חריג לחשוף את מקור המידע שהוביל לפרסום.

כאשר חלק מהעיתונאים סירבו או הביעו חשש לפגוע בחיסיון העיתונאי, הטיחו בהם החוקרים "חומרים סגורים" - בהם התכתבויות וואטסאפ פנימיות בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן - יועצו לשעבר של נתניהו).

בהתכתבויות אלו נראה איינהורן כמי שמזרים לפלדשטיין מידע ממוקד, וזה משיב לו כעבור זמן קצר עם קישור לכתבה העיתונאית המדויקת שפורסמה, המכילה את אותו המידע בדיוק.

החוקרים שאלו את הכתבים בנחרצות האם הובטחו או ניתנו להם טובות הנאה כספיות בתמורה לסיקור המשרת את אותם אינטרסים, אולם כל העיתונאים שללו זאת מכל וכל באופן חד-משמעי.

במהלך העדויות, סיפקו הכתבים לחוקרים הצצה מרתקת באשר למידת מעורבותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עצמו בנעשה מאחורי הקלעים בלשכה.

חלק מהעיתונאים העידו כי פלדשטיין העלה אותם על קו הטלפון וחיבר אותם באופן אישי וישיר לשיחות עם נתניהו בנושאים מדיניים רגישים. אחרים תיארו בפני החוקרים כי במהלך שיחות עבודה שגרתיות שניהלו עם פלדשטיין, הם שמעו בבירור את קולו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברקע, כשהוא מעיר הערות ומכתיב מסרים.

מנגד, כאשר נשאלו העיתונאים על קשריהם עם יועץ התקשורת המקורב יונתן אוריך, השיבו מרביתם כי לא קיימו עמו קשר בפרשה זו.