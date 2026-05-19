בית משפט השלום בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה, במסגרתו תושב ערבי אשר תקף בגז פלפל שני בחורים בעלי חזות חרדית בלב ירושלים, יפצה אותם בסכום של 16,000 שקלים.

התשלום המשמעותי נקבע בעקבות תביעה אזרחית נגררת להרשעה פלילית, שהגיש נגד התוקף ארגון "חוננו".

התקיפה התרחשה לפני כשנתיים ברחוב נהגי הפרדות בירושלים. על פי עובדות כתב האישום שבהן הורשע התוקף, שני הבחורים החרדים צעדו לתומם ברחוב כאשר מולם הגיעה קבוצה של ארבעה ערבים. אחד מחברי הקבוצה פנה אל החרדים בצורה מניפולטיבית ושאל אותם "מה השעה?".

השניים, שלא חשדו בדבר, נעצרו במטרה לענות לו באדיבות, אולם אז שלף במפתיע הנתבע תרסיס פלפל, כיוון אותו ישירות לעבר פניהם וריסס אותם מטווח קצר, תוך שהוא גורם להם לכאבים עזים, אודם וצריבה קשה בעיניים. בית המשפט קבע אז באופן חד-משמעי כי התקיפה בוצעה אך ורק ממניע גזעני של עוינות כלפי הציבור מחמת דת.

בעקבות ההליך הפלילי, נשלח התוקף לשבעה חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, וחויב בפיצוי סמלי של 3,000 שקלים לקורבנותיו.

ב"חוננו" סירבו להסתפק בכך והגישו תביעת נזיקין אזרחית על סך 160,000 שקלים, שהסתיימה כעת בפשרה ובהגדלת הפיצוי לכיסם של המותקפים.

עו"ד חיים בלייכר בירך על ההחלטה והדגיש את חשיבות המהלך: "הסכמי פשרה מסוג זה אומנם לא תמיד מגיעים לרף הגבוה ביותר שיכול להיפסק, אך היתרון הגדול שלהם הוא שהם מבטיחים שהכסף ייגבה וישולם בפועל מהתוקף. פיצוי המותקפים הוא עשיית צדק מוסרי, ובנוסף הוא מייצר הרתעה כלכלית בשטח. הפורעים מבינים שלשנאה יש תג מחיר כבד".