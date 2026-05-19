החום הכבד שפקד אותנו בימים האחרונים מתחיל להישבר באופן רשמי מזג האוויר היום (שלישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, כאשר תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות וממוצעות לעונה ברוב חלקי הארץ.

מגמת ההתקררות תימשך גם מחר, עם ירידה קלה נוספת במידות החום. בצפון ייתכן גשם מקומי כל.

התפנית המרכזית של השבוע תתרחש ביום חמישי - ערב חג השבועות. מזג האוויר ישתנה באופן מהותי ותחול ירידה ניכרת ונוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך שעות הבוקר של חמישי צפויה מערכת גשם קצרה - וממטרים ירדו לפרקים בצפון ובמרכז.

ביום שישי, חג השבועות, השמיים יתבהרו ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות נמוכות מהממוצע.