מערכת היחסים המתוחה בין הקואליציה ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מביאה לביטול דיונים בכנסת.

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, הודיע הבוקר (שלישי) על ביטול של דיון מיוחד שתוכנן להתקיים היום בנושא "הפקרתם המשפטית של שוטרי משטרת ישראל". פוגל החליט על המהלך לאחר שמהלשכה המשפטית נמסר כי היועמ"שית או מי מטעמה אינם מתכוונים להגיע למשכן.

זהו הדיון השני שפוגל מבטל בתוך פחות מ-24 שעות מאותה הסיבה בדיוק, לאחר שאמש ביטל דיון דחוף אחר שעסק בבדיקה הפלילית שנפתחה נגד ערוץ 14.

בהודעה לחברי הוועדה כתב יושב הראש "התכוונתי לקיים דיון על הפקרת שוטרי ישראל והמצב שבו שוטרים נאלצים להתמודד לבד מול תביעות אישיות על פעולות שביצעו במסגרת תפקידם, אבל נראה שגם הנושא החשוב הזה לא מעניין את היועמ"שית, שהודיעה כי לא תגיע. אי לכך, הדיון מבוטל. כפי שהודעתי, אנחנו נפנה לבג"ץ בנושא אי התייצבותם של פקידים בכירים לדיוני הוועדה".

פוגל הזכיר כי בית המשפט פסק באחרונה כי קיימת חובת התייצבות קטגורית וגורפת של עובדי מדינה בוועדות הכנסת ללא שיקול דעת עצמאי - החלטה שחלה ישירות גם על היועמ"שית וצוותה.

גורמים בכנסת מתחו ביקורת חריפה על התנהלותה של בהרב-מיארה ואמרו: "היא עושה מה שהיא רוצה. היא חושבת שהיא יו"ר הכנסת, ראש הממשלה והשופטים עצמם. הזוי שהיא מצפצפת על החלטות שיפוטיות שמחייבות אותה להגיע, אבל ממנה כבר אין שום ציפייה".