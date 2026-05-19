מאות מבני הקהילה היהודית באנטוורפן התכנסו אתמול לעצרת מחאה ותפילה בבית המדרש של קהילת "מחזקי הדת", בעקבות הגשת כתבי אישום נגד מוהלים מקומיים.

העצרת התקיימה בראשות הרב אהרן שיף, רבה של הקהילה המקומית.

בנאומו אמר הרב שיף, "גזירה קשה פקדה את העיר. המוהלים הם אנשים שמוסרים את נפשם, ואף בימי חג הפסח נסעו למקומות רחוקים כדי למול ולקיים את המצווה. כולם יודעים שהמוהלים שלנו הם אנשים יראים ושלמים".

הרב שיף התייחס גם לתחושת המשבר בקהילה ואמר, "הייתה כאן בעבר גזירת השחיטה, וכעת אנו מתמודדים עם גזירת המילה. מצוות המילה היא דבר אדיר שבמשך כל הדורות מסרו עליה את הנפש. אפשר לומר שזו אנטישמיות, והכל נכון, אך הדרך שלנו היא שכל אחד יתבונן בעצמו".

לאחר הנאום נאמרו פרקי תהילים כשהקהל מצטרף לתפילות להצלחת המוהלים ולביטול כתבי האישום. כתבי האישום עוררו דאגה בקרב הקהילה היהודית המקומית, החוששת מפגיעה בחופש הדת ובאפשרות לקיים את מצוות המילה במתכונתה המסורתית.