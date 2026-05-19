טביוס ג'ין צ'ארלס, בן 36 מהאקני במזרח לונדון, יישלח לעונש מאסר לאחר שהורשע בשמונה עבירות של התנהגות מאיימת בנסיבות דתיות.

גזר הדין יינתן ביום שישי, לאחר סדרת תקריות אלימות נגד יהודים בצפון לונדון שהתרחשו בין אוקטובר 2025 למרץ 2026.

צ'ארלס נעצר ב-24 במרץ בעקבות דיווחים על גבר שהשמיע איומים אנטישמיים וזרק אבן על מכונית נוסעת. בכתב האישום נכללו שישה קורבנות שנפגעו ממעשיו.

ב-16 במרץ, בשעות אחר הצהריים, צעק צ'ארלס מחוץ לבית הכנסת בעלזא בסטמפורד היל "היי, אני אהרוג אתכם, לא רק אתכם, את כל היהודים" לעבר בארי בארד, מנהל בית הכנסת, ובנו. כחצי שעה אחר כך, יהודי חרדי נוסף ששמע אותו צועק "אני אהרוג אתכם יהודים" כשחלף על פניו ברכב. צ'ארלס יידה אבן שניפצה את חלון המכונית.

ב-24 במרץ אמר בסטמפורד היל: "זה יהיה טוב אם נפוצץ את אחד מבתי הספר שלהם".

מספר חודשים לפני כן עמד דיוויד בארד, אחיינו של בארי, ליד מכוניתו מחוץ לבית הכנסת כאשר צ'ארלס ניגש אליו ודרש פרטים אישיים, כולל כתובתו. כשבארד סירב, אמר צ'ארלס: "מה זאת אומרת שאתה לא מחויב? אתה רוצה לאבד את חייך?".

יומיים לאחר מכן, בארי בארד הגיע לבית הכנסת והבחין בצ'ארלס מסתובב בחוץ ומצלם את האזור. צ'ארלס צעק אליו מעבר לכביש: "יהודי, אני הולך להרוג אותך".

בארד אמר בבית המשפט שהתקרית "גרמה לו להרגיש מאובן", והגדיר את צ'ארלס כ"סכנה לחברה". הוא הוסיף כי חלק מקהילתו חושש לחייו בעקבות אירועים דומים.