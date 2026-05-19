ועדת השמות הממלכתית אישרה באופן סופי את שמו הרשמי החדש של היישוב גבעת הראל, שייקרא מעתה "כרמי עוז".

החלטת הוועדה מגיעה בעקבות השלמת הליך ההסדרה המשפטי והתכנוני של היישוב, כחלק מהמהלכים הרחבים שמובילה ממשלת ישראל בשנים האחרונות לחיזוק, ביסוס ופיתוח התנחלויות ויישובים ביהודה, שומרון ובנימין והפיכתם ליישובי קבע מוכרים לכל דבר ועניין.

היישוב "כרמי עוז", שהוקם לפני כ-28 שנים במערב בנימין, צמח מתוך מאבק חלוצי של משפחות שנאחזו בשטח, התמודדו עם אתגרים ביטחוניים מורכבים והתעקשו על פיתוח המקום.

בשנים האחרונות הובילה מועצה אזורית בנימין, בשיתוף משרדי הממשלה, מהלך מקיף לחיבור היישוב לתשתיות קבע של מים, חשמל וביוב, ולקדם בו בנייה מוסדרת. כחלק מתהליך ההסדרה הרשמי, בוצעה גם הפרדה מוניציפלית ומנהלתית מלאה בין גבעת הראל לבין גבעת הרואה הסמוכה - מהלך שאפשר לכל יישוב לקדם תכנון אדריכלי עצמאי, לפתח מוסדות חינוך וציבור נפרדים, ולזכות בהכרה ממשלתית כיחידה התיישבותית עצמאית ומתפתחת.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך בהתרגשות על החלטת ועדת השמות ואמר: "זהו יום משמעותי מאוד עבור המשפחות היקרות ועבור ההתיישבות כולה. יישוב שהוקם מתוך אמונה ואהבת הארץ מקבל היום חיזוק רשמי ממדינת ישראל. השם 'כרמי עוז' מחבר בצורה נפלאה בין הכרמים המרהיבים הסובבים את הגבעה לבין עוז הרוח, האמונה וההתמדה של המשפחות שלא ויתרו גם ברגעים קשים. אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית שבה יהודה ושומרון עוברים מתפיסה של זמניות לקביעות מוחלטת".

מטעם מזכירות היישוב נמסר: "השם החדש משלב בין שורשיות הכרם וחקלאות ההר, לבין תפילת חנה המקראית 'ויתן עוז למלכו'. אנו מודים למועצה ושמחים על הקשר העמוק לאדמה".