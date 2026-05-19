במרחבים הפתוחים של יהודה, שומרון והגליל מתחוללת מערכה יומיומית, סיזיפית וקשוחה על כל דונם של אדמת מדינה, רחוק מאור הזרקורים.

בלב המערכה הזו ניצבים יאיר ואיילה בן ברוך מחוות "גפן עמי", זוג צעיר שמהווה את חוד החנית של דור שלם המבקש להחזיר את הריבונות לשטח שננטש.

בעזרת המענה הדרמטי של עמותת "גואלי הארץ" - החל מציוד חקלאי מציל חיים ועד לפריצת צירים אסטרטגיים - הם מצליחים לבלום את תוכנית ההשתלטות הפלסטינית על הקרקע.

כעת, באמצעות מיזם "שקל ביום", הם קוראים לציבור הרחב לצאת מהאדישות, לקחת אחריות לאומית ולהיות שותפים פעילים בכתיבת הפרק הבא של הציונות.

כשאיילה בן ברוך מסתובבת בין השבילים של חוות "גפן עמי", קשה לה לדמיין שעד לפני מספר שנים עולם החוות וההתיישבות היה זר לה לחלוטין. היא גדלה בעיר, בת להורים שעלו לארץ, רחוקה מאוד מהריחות, מהמרחבים הפתוחים ומהאתגרים של חיי המרעה.

"אני קמה פה כל בוקר, באמת באמת שמחה", היא מספרת על המהפך בחייה, "זו באמת שליחות שהיא מחוברת אליי". עבורה ועבור בעלה, יאיר, החיים האחרים והנוחים שהשאירו מאחור אינם נחשבים מול התחושה הלאומית והשמחה שהם חווים בביתם בחווה.

יאיר מבהיר את התחושה: "אנחנו כן יודעים איך נראים חיים אחרים, אבל כשאני פה אני לא זוכר איך נראים חיים אחרים, אני פשוט חי את החיים שלי".

החיבור השורשי עליו מדבר יאיר החל כבר בנסיעה הראשונה שלהם יחד כזוג להרי יהודה ושומרון, נסיעה שבה הבינו מיד שזהו מקומם. אלא שמעבר לנופים, הם גילו בשטח הרבה מעבר לכך. "גיליתי אנשים יפים, עדינים, נחושים, אנשים עם אש בעיניים", משחזרת איילה בהתרגשות, ויאיר מוסיף: "גילינו שכמוננו יש עוד המוני צעירים שרוצים ומאמינים אחרת".

האמונה המשותפת הזו תורגמה במהירות למעשים, והשניים הפכו לחלק בלתי נפרד מעמותת "גואלי הארץ". בעיניהם, הצעד הזה הוא צו השעה של הדור הנוכחי. "ההתיישבות הצעירה ומפעל החוות זה המעשה הציוני החשוב ביותר בשנים הללו", קובע יאיר נחרצות, ואיילה מגדירה את הארגון כ"בית לתנועה חדשה, פורצת דרך, מפוצצת אנרגיות, שמשנה את השטח בידיים".

עם זאת, השטח מציב לא פעם אתגרים קשים ומורכבים. החוואים נדרשים להתמודד עם תנאי מזג אוויר קיצוניים, פשיעה חקלאית ומאבקים על הקרקעות שברשותם, כאשר פעמים רבות חסרים להם האמצעים הלוגיסטיים הבסיסיים ביותר כדי להתמודד בשגרה, ועל אחת כמה וכמה לחוות החדשות כדי לשרוד את ימי ההקמה הראשונים. מנכ"ל ומייסד הארגון, יונתן בן שושן, הבין היטב את כובד המשקל המונח על כתפי הצעירים הללו: "צרי לתפוס כמה שיותר שטח, לחזור לאדמות שהפקרנו אותן במשך שנים. התיישבות זה הביטחון הבסיסי של הילדים שלנו שנים קדימה. הנוער היום מבין את זה, מבין את השליחות שלו ואת המחויבות שלו לדבר הזה, ושאם לא אנחנו - אף אחד לא יעשה את זה".

על כן, כדי שהאידיאולוגיה הבוערת לא תישבר מול קשיי היומיום, עמותת "גואלי הארץ" מייצרת מענה דרמטי בשטח שלא היה קודם לכן. דרך פרויקט העגלות המנציח חללים שנפלו במלחמה האחרונה ובפיגועים לאורך השנים, החוות מקבלות גב לוגיסטי חיוני הכולל ציוד חקלאי, כלי גידור, גנרטורים וציוד בנייה בשווי כולל של מאות אלפי שקלים לעגלה. "בפרויקט העגלות ציידו אותנו ועוד חוות רבות נוספות וזוגות צעירים בכל מה שדרוש להם כדי להתמודד עם האתגר הקשה של הקמת חווה", מספרת איילה.

לצד זאת מבצעים בארגון פריצת צירים אסטרטגיים בעזרת שופלים וכלים כבדים מהנגב ועד הגליל. "פתיחת צירים זה אבן היסוד האמיתית לביטחון בכל המרחב", מסביר בן שושן המנכ"ל את האסטרטגיה המבצעית, "בלי ציר - אין נקודה. אנו פותחים את הצירים גם בהקמות הראשוניות וגם בדרכי כרמים ושטחים לחקלאות, וכך יש יכולת למשפחות להגיע ברכבים לנקודות, למעיינות, לראות את הנופים". כיום, בזכות אותה רשת צירים ותשתיות, החוות מחזיקות ביותר ממיליון דונמים של אדמות לאום, ובכך מסייע הארגון להקמת יישובים רבים ביו"ש, בגליל ובנגב.

המבחן הגדול והמטלטל ביותר הגיע עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". בעוד הגברים מגויסים בחזית, הנשים נותרו לבדן בקו הראשון של ההגנה על הקרקע, מנהלות את החוות תחת איום מתמיד. "בתקופת המלחמה, כשהסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי נשים שמובילות חווה צעירה כשהגבר שלהן מגויס, הבנתי, הלב שלי במקום הנכון", אומרת איילה בחיוך וגאוות יחידה.

כדי לחבר את עם ישראל כולו למאבק הריבונות, "גואלי הארץ" משיקים כעת את קמפיין "שקל ביום למהפכת ההתיישבות", ומעניקים הזדמנות מעשית לכל תורם להרגיש את השטח ולראות כיצד כל שקל נוסף מייצר מציאות חדשה. "שקל ביום זו הדרך שלכם לחוות את ההשפעה שלכם על העשייה שלנו", מסכם יאיר בקריאה, "עוד עדר, בית, מטע, ציר. אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק במהפכה". בהצטרפות למיזם, הציבור הרחב הופך לשותף מלא בגאולת הארץ, בביסוס השליטה היהודית, ובכתיבת הדפים הבאים של ההיסטוריה של ארץ ישראל.

