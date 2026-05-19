משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מקדמים את מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות", הכולל מאות ראיונות עם מייסדי ההתיישבות בחבלי הארץ השונים.

מטרת המיזם היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות ולשמר את סיפורי דור הראשונים לדורות הבאים.

השר אליהו התייחס לחשיבות המיזם בפתח שנת ה־60 לשחרור ירושלים ויהודה ושומרון. לדבריו, "אנחנו חייבים לוודא שסיפורם של דור הראשונים יעבור לדורות הבאים. הסיפור של אלה אשר הגיעו למקומות שוממים ונטושים, ובנו עליהם בתים ומשפחות שמהווים חיץ בפני הטרור".

עוד הוסיף השר אליהו, "בעז"ה נוודא שהזיכרון שלהם לא יישכח. כשם שזיכרון ירושלים הביא אותנו חזרה לארצנו אחרי אלפיים שנה, כך הזיכרון של פורצי הדרך האלה ימשיך להוביל אותנו קדימה. זו איננה סנטימנטליות - כי אם חובה לאומית ראשונה במעלה".

ניב ויזל, מנכ"ל המועצה לשימור אתרים, אמר כי המועצה רואה חשיבות מיוחדת בתיעוד סיפורי המייסדים. לדבריו, "כמי שחרתה על דגלה את שימור העבר המפואר של ארץ ישראל ומדינת ישראל למען דורות העתיד, רואה המועצה חשיבות עצומה בתיעוד סיפוריהם של אלה שיצרו יש מאין, והקימו יישובים לתפארת ברחבי הארץ".

מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.