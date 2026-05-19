הימים בזירה האזורית ביטחונית אסטרטגית מתוחים ומבולבלים לנוכח הפסקת האש הנמשכת, הבטחות הנשיא האמריקאי וההיעתרות שלו לבקשות מדינות מתווכות לתת לאיראנים עוד צ'אנס. באולפן ערוץ 7 מתארח שגריר ישראל באו"ם דני דנון ומתייחס למציאות המורכבת.

"המצב מאוד מעניין. למרות ההישגים המדהימים של ארה"ב וישראל, האיראנים מתהלכים בתחושה שהם ניצחו במלחמה. הם הולכים מאוד זחוחים ויהירים במסדרונות האו"ם, מדברים בזלזול למדינות אירופה, למדינות המפרץ וארה"ב. לכן נשיא ארה"ב מבין שכדי להגיע למהלך אמיתי של הסכם אפקטיבי נצטרך לצאת לעוד מהלכים בהובלה אמריקאית. הם יחליטו על התזמון, ההיקף והמיקומים, אבל צריך להחזיר את איראן למציאות", אומר דנון.

בהתייחס למצב במיצרי הורמוז מדגיש דנון כי מדובר באירוע גלובלי משמעותי שמשפיע על מדינות רבות כולל סין ורוסיה. "יש לחץ אמיתי בהובלת האמירויות, בחריין וארה"ב להפעיל סנקציות נוספות על איראן ויש לזה סיכוי טוב לעבור במועצת הביטחון כבר בשבוע הקרוב".

משמעות הדברים, אומר דנון, היא שתתקבל החלטה באו"ם לפיה יהיה על מדינות לשלוח למיצרים כוחות על מנת לפתוח אותם. "זה יכול לשנות את המצב", אומר דנון המציין כי מהלך שכזה נמשך לאורך זמן לא מבוטל שכן יש לגבש ולהניע את הכוחות לאזור המיצרים, אך אירועים שכאלה כבר קרו בעבר, אם בסומליה, בלוב ובמקומות אחרים.

בהמשך הדברים נשאל דנון אודות הקמפיין האנטישמי עמו גם הוא מתמודד במסדרונות האו"ם, קמפיין שבתוכו גם האשמות הניו יורק טיימס כלפי חיילי צה"ל כמי שעוסקים באלימות מינית. דנון קובע כי הקמפיין הארסי נגד ישראל לא מגיע משום מקום, אלא מהווה המשך ליחסו של האו"ם לישראל. הוא מזכיר בדבריו כי בקרוב יצטרך מזכ"ל האו"ם להכריע אם להכניס את ישראל לרשימה שחורה של מדינות וארגוני טרור המשתמשים באלימות מינית כחלק מקמפיין צבאי. מטרתה של אותה כתבה בניו יורק טיימס, אומר דנון, היא להגביר את הלחץ על מזכ"ל האו"ם לקבל החלטה שכזו.

דנון מזכיר כי הכתבה המדוברת בניו יורק טיימס אינה מתבססת ולו על עובדה אחת, ומול אירוע שכזה משלחת ישראל באו"ם פועלת כדי לחשוף את העובדות. "לא נאפשר לאף אחד לעשות הקבלה בין פשעי השבעה באוקטובר לבין ההאשמות המגוחכות הללו".

דנון מספר על בקשותיו שלו מול הניו יורק טיימס להופיע בפניהם על מנת להציג נתוני אמת, תצלומי אוויר ועוד, אך במערכת העיתון לא מעוניינים בכך, אלא בהמשך השחרתה של ישראל. גם את הדו"ח על פשעי השבעה באוקטובר שביצעו מחבלי החמאס, הפיק האו"ם רק כעבור תקופה ארוכה. בעיני דנון מדובר בהוכחה נוספת לאיפה ואיפה בה נוקט הארגון כאשר מדובר בישראל.

את החילופין הצפויים בתפקיד מזכ"ל האו"ם רואה דנון כסיכוי לשינוי ונקודה אופטימית בה הוא נאחז. המזכ"ל הנוכחי, אומר דנון, התהפך ולאחר קדנציה ראשונה בה הציג עמדות סבירות באופן יחסי, בקדנציה השנייה נקט בעמדות חד צדדיות נגד ישראל. "לשמחתנו הרבה הוא מסיים וכעת יש תהליך של איתור מחליף ואנחנו מקווים שהמחליף יוביל לרפורמה באו"ם".

דנון סבור שהסיכוי למועמד ראוי קיים, בין השאר בשל הפעילות המשותפת של ישראל עם ארה"ב המחזיקה בזכות וטו ויכולה לפסול כל מועמד שלא נראה ראוי בעיניה.

בהתייחס לסוגיית לבנון, סבור השגריר דנון כי לנוכח אוזלת ידה של ממשלת לבנון אין מנוס מהמשך פעילות צבאית אפקטיבית של צה"ל מול חיזבאללה. "ממשלת לבנון מראה שאין לה מסוגלות אמיתית מול חיזבאללה, וכך גם כוח יוניפי"ל".

ובהתייחס לזירה הדרומית ומועצת השלום שהוקמה לניהול רצועת עזה, מזכיר דנון כי המועצה הפיקה דו"ח שקבע כי חמאס לא עמד בתנאים שהוצבו לו לקראת פירוקו מנשקו, אמירה שמשמעותה לגיטימציה לפעולה ישראלית.

באשר לפריימריז המתקרבים במפלגתו, הליכוד, אומר דנון כי אמנם אי אפשר לקבוע מסמרות ולהתחייב לכך, אבל הוא ככל הנראה לא יתמודד ויתמקד בפעילות המדינית ובבחירות למזכ"ל האו"ם הבא.