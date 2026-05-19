סגנית שר החוץ, שרן השכל, תוקפת בחריפות את המפלגות החרדיות על רקע המשבר סביב חוק הגיוס והאפשרות להקדמת הבחירות.

"החרדים באים ומנסים להפיל את הממשלה. מי שמוכן למכור את ביטחון מדינת ישראל תמורת תקציבים, ומי שהולך עכשיו לגנץ ולאייזנקוט כדי לאיים על ראש ממשלה בזמן מלחמה - איזה מין ימין זה?", תהתה השכל בראיון לערוץ 7.

השכל הוסיפה "ימין זה קודם כל ביטחון, לתמוך בחיילי צה"ל. זה קודם כל האחיזה בארץ ישראל".

בהמשך נשאלה האם זומנה לפגישה עם ראש הממשלה או עם יו"ר מפלגתה גדעון סער בעקבות התנגדותה לחוק הגיוס. השכל השיבה, "אני לא זומנתי. חברי הליכוד זומנו לראש הממשלה".

היא טענה כי חוק הגיוס המוצע "לא יוביל לעוד גיוס של חרדים", והוסיפה כי גם ללא החוק קיימת עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים.

השכל הציגה גם את ההצעה להקים ישיבות בגבולות כדי לייצר פתרון "ששומר גם על העולם של הישיבות וגם נותן כוח אדם לצה"ל למשימות הביטחוניות שהוא זקוק להם". עוד טענה כי אם החרדים יבינו שלא צפוי להם פטור מגיוס, "תהיה הכפלה של כמות החיילים החרדים".

בהמשך התייחסה לקריאות ברחוב החרדי נגד הגיוס ואמרה, "כרגע מה שאנחנו שומעים ברחובות זה 'נמות ולא נתגייס'. זו הזיה". לדבריה, "אם הם לא יתגייסו, אנחנו נמות. לצה"ל לא יהיה את כוח האדם לעמוד במשימות הביטחוניות".

בסיום הריאיון נשאלה האם תשנה את עמדתה אם תואשם בהפלת ממשלת ימין בזמן מלחמה. השכל השיבה כי "כדאי מאוד שאת התוכניות האלה הם יציגו בפני אחינו החרדים ושיקחו אחריות - אחרת הם ישלמו מחיר כבד בבחירות הבאות ולא יהיו בממשלה הבאה".