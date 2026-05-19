המנהל האזרחי, בהובלת קצין מטהתקשורת ובשיתוף מפקדת התיאום והקישור מנשה, החל בימים האחרונים בעבודות תשתית רחבות היקף להקמת תורן תקשורת סלולרי חדש ומאסיבי.

האתר מוקם במרחב היישוב שא-נור, הנמצא תחת אחריותה המרחבית של חטיבת שומרון, ונועד לתת מענה לפער טכנולוגי ובטיחותי חמור שנמשך באזור מזה שנים ארוכות.

על פי תוכנית העבודה של המנהל האזרחי, הצבת התורן והפעלתו יובילו לשיפור דרמטי ואקטיבי בקליטה הסלולרית בתוך חודש.

המהלך צפוי להביא לכיסוי סלולרי מלא ורציף הן בתוך היישוב שא-נור והן בצירי הנסיעה המובילים אליו וממנו.

מעבר לשדרוג המשמעותי באיכות החיים של התושבים והמבקרים באזור, מדובר בצעד ביטחוני קריטי ומציל חיים, שכן היעדר קליטה בצירי יהודה ושומרון מנע עד כה דיווחים מהירים לכוחות הביטחון וההצלה במקרים של פיגועים, זריקות אבנים או תאונות דרכים קשות.

הפרויקט בשא-נור אינו עומד לבדו, אלא מהווה יריית פתיחה לתוכנית אב אסטרטגית מקיפה של מערכת הביטחון לשדרוג התשתיות ביו"ש.

במקביל לעבודות הנוכחיות, ממשיכה היחידה לקדם את הקמתם של 49 אתרים ותורני סלולר נוספים בנקודות מפתח שונות ביהודה ושומרון. פריסת האתרים כולם צפויה להסתיים במהלך השנה הקרובה.