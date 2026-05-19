בית המדרש בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר בירושלים לבש חג אתמול (שני) עם ביקורו של הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, שהגיע לישיבה במסגרת יום היערכות מיוחד לקראת חג השבועות.

מאות תלמידים ואנשי צוות קיבלו את הרב בשירה נלהבת, ובהמשך נשא בפניהם דברי חיזוק ואמונה.

בדבריו הדגיש הרב קלמן בר את חשיבות האמונה של האדם בעצמו לצד האמונה בקב"ה. הרב אמר לתלמידים כי כל אחד מהם יכול להגיע רחוק ולהצליח, וכי גם מי שחווה כישלונות לאורך הדרך יכול לצמוח ולהתקדם אם אינו מוותר.

ביקורו של הרב הראשי היווה חלק מיום היערכות מיוחד לחג השבועות שהוביל ראש הישיבה הרב משה וייס. במסגרת היום נערך גם לימוד משותף ומשמעותי בהשתתפות הורי התלמידים.

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, אמר כי "ביקור של הרב הראשי לישראל בישיבת בני עקיבא נתיב מאיר דווקא בערב חג השבועות הוא זכות גדולה. המפגש עם דמות תורנית מהמעלה הגדולה ביותר רגע לפני החג בו אנחנו חוגגים את קבלת תורתנו הקדושה, מאיר באור גדול את דרכם של תלמידנו ומעודד אותם להמשיך לצמוח ולעלות קומה נוספת מבחינה רוחנית".