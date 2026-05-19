מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו ז"ל, הבהירה הבוקר (שלישי) בראיון ל-103FM כי אין לה כוונה להתמודד בבחירות במסגרת מפלגת "ביחד" של נפתלי בנט.

"זה פשוט הזוי בעיני ואולי זה שיעור טוב לקראת הבחירות. זו כותרת שאין לה קשר עם המציאות. אני רצה עם נפתלי בנט ולא רצה עם מפלגת ביחד. אני מאוד מעריכה את בנט אבל לא רצה איתו לפוליטיקה. אני קצת בשוק מזה שמשהו שאינו אמיתי הופך לכותרת - בלי שבכלל שאלו אותי מה אני חושבת על זה", אמרה אוחנה מורנו.

עם זאת היא לא שללה כניסה לפוליטיקה לקראת הבחירות. "אני לא יודעת אם אצטרף לפוליטיקה או לא - וזו שאלה גדולה מאוד. כשההחלטה תתקבל אעדכן את אזרחי ישראל בקולי".

בהמשך התייחסה גם לגרירת הרגליים באשר לחוק הגיוס. "זה אבסורד לא נתפס. כאישה שבעלה עושה מילואים ואם ללוחמים בצבא אני לא מצליחה להבין - כשזה סופה של הכנסת - למה לחוקק חוק שהוא לא לטובתנו? יש תנועה של גיוס אבל היא לא מספיקה".

לדבריה "שנים לא טיפלנו בסוגייה הזו. הדבר הכי חזק במדינת ישראל הוא האזרחים. האזרחים קשורים בקשר עמוק בארץ הזו ולכן כל אחד נותן, בגיל מסוים, למען המדינה. למה יש ציבור אחד שאינו מחובר לאירוע הזה?", תהתה.