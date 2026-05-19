לוחמי צה"ל סגרו מעגל פעם נוספת וחיסלו אחד ממשתתפי הטבח הרצחני בעוטף עזה בשבעה באוקטובר.

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188, הפועלים באופן אינטנסיבי בדרום רצועת עזה, זיהו אתמול (שני) מחבל מארגון הטרור חמאס שהיווה איום ממשי ומידי על הכוחות הפועלים בשטח.

המחבל זוהה כאשר הוא חוצה את קו ההפרדה המבצעי ומתקרב בצורה חשודה ומאיימת לעבר עמדות הלוחמים, ככל הנראה במטרה לבצע פיגוע או לאסוף מודיעין מדויק על מיקומי הכוחות.

מיד עם זיהוי האיום בשטח, הפעילו המפקדים נוהל קרב מהיר והכווינו את כלי הטיס של חיל האוויר שנמצאו בכוננות בשמי הרצועה.

תוך דקות ספורות, ומבלי לסכן את חיי הלוחמים על הקרקע, ביצע חיל האוויר תקיפה מדויקת וחיסל את המחבל, ובכך הוסר האיום המיידי מעל הכוח.

מבדיקה מודיעינית מקיפה שנערכה לאחר התקרית, התברר כי לא מדובר בפעיל חמאס זוטר, אלא במחבל שלקח חלק פעיל ואקטיבי בפשיטה האכזרית לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר ופעל בתקופה האחרונה בניסיון להוציא לפועל שורה של מתקפות נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.