מתחם "קמפוס הטייסת" נחנך אתמול בישיבת תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב.

בטקס השתתפו ראש העיר משה ליאון, מפקד חיל האוויר לשעבר האלוף עמירם נורקין, ראש מנח"י, מפקחי החמ"ד ואגף המחוננים וחברי הוועד המנהל.

במתחם החדש הוקמו חדרי תדריכים, סימולטורי טיסה מקוריים של מטוסי ה-F-35 "אדיר" וחדר תחקירים. כלל תלמידי הישיבה משובצים לשעתיים שבועיות במתחם, שבהן הם לומדים לתכנן, לחקור ולבצע משימות תוך עבודת צוות.

לכל תלמיד נבנתה טבלת מעקב ושיפור אישית. לצד ההתנסות במתחם פועלת תוכנית פדגוגית חינוכית סדורה, המפנה ללמידה עצמית של מושגים בפיזיקה, אווירונאוטיקה, STEM ותחומים נוספים הנדרשים להצלחת המשימה.

העבודה האישית והצוותית במתחם נועדה לאפשר למידת עמיתים, כמסורת חיל האוויר. את הטייסת מפעילים טייסי חיל האוויר בניצוחו של תא"ל במיל' ק'.

ראש הישיבה הרב רפאל בובליל, הוגה הרעיון והרוח החיה בהקמת המתחם, אמר בנאומו כי חובת מערכת החינוך היא להכין את התלמידים לאתגרי העתיד בכל המישורים. לדבריו, הדבר כולל שילוב למידת A.I ופדגוגיה חדשנית לצד הלמידה המסורתית.

הרב בובליל הוסיף, "אנו מבקשים להקנות לתלמידינו את הרוח והתעוזה של טייסי חיל האוויר הישראלי, את תרבות התחקיר והשיפור העצמי הבלתי פוסק, אנו מבקשים להעביר להם את המסר החד - השמיים הם הגבול וגם אותו נפרוץ".