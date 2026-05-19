כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב קריית שמונה, בן 39, בגין שורה של עבירות איומים ברשת, לצד בקשה להותרתו במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

תחילתה של הפרשה לפני כשבועיים, כאשר התקבל דיווח במשטרה על פוסט איומים שהופץ ברשתות החברתיות ונועד לפגוע בעובד עיריית קריית שמונה.

עם קבלת התלונה, פתחו חוקרי התחנה בחקירה טכנולוגית ומהירה, במסגרתה אותרה תוך זמן קצר זהותו המדויקת של החשוד, נאספו ראיות דיגיטליות מתוך דפי הרשת ונגבו עדויות מהמעורבים.

מהחקירה עלה כי החשוד פרסם פוסט חריג ובו ביטויים קשים, אלימים ומפורשים נגד עובד העירייה, בהם כתב בין היתר: "זכרונך לברכה" וכן "אתה תגמור אצל הקברן".

המסכת האלימה לא נעצרה שם: על פי כתב האישום, בעקבות הפרסום המזעזע התפתח שיח ער בקבוצת רשת שבה חבר הנאשם. מספר משתתפים בקבוצה, שנחרדו מחומרת המילים, פנו אל הנאשם בצורה מכובדת וביקשו ממנו להסיר מיד את הפרסום הפוגעני כדי לא להסתבך. במקום להרגיע את הרוחות, הנאשם בחר להסלים את המצב והחל לשלוח הודעות מאיימות, מפחידות ופוגעניות גם כלפי אותם חברי קבוצה חפים מפשע שניסו להתערב ולסייע.

במשטרה מדגישים כי "הגשת כתב האישום המהיר והבקשה למעצר עד תום ההליכים מהווים תמרור אזהרה ברור לכל מי שסבור שהמרחב הווירטואלי מעניק חסינות מפני החוק".