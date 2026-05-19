הזמר והיוצר מתי שריקי, חייל מילואים, משחרר את הסינגל החדש שלו "מזמור לתודה" - יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה, ממקום אישי, אמיתי ומגיע ישר מהלב.

השיר מבוסס על מזמור ק' בתהילים, ומביא אותו כפי שחווה שריקי את ימי המלחמה מקרוב: עם הכאב, עם האובדן - ועם הניסים.





"גם אני גויסתי למילואים בפיקוד העורף. עשיתי כמעט 200 יום ונחשפתי מקרוב לגודל הניסים שהקיפו אותנו. למרות כל האבדות והכאב, אי אפשר להתעלם מהניסים וההצלחה. הרגשתי שזה הדבר שהכי מתחבר למזמור לתודה - זו תודה אמיתית שמבוססת על המציאות שקורית לנו מול העיניים," מספר שריקי.

לצד השיר משוחרר קליפ ייחודי שיצר שריקי בעצמו, המשלב צילום אמיתי עם טכנולוגיית AI שהמירה את כל תמונות המלחמה לדמויות לגו. הבחירה אינה מקרית.

"יצרתי את הקליפ מתוך רצון להנגיש את המסר לכל גיל, גם לילדים שאולי מלחמה זה משהו שהם פחות נחשפים אליו. כולם צריכים לדעת שהחיילים שלנו גיבורים ואהובים, ובחרתי בדרך מתוקה וחביבה להביע את זה, באמצעות דמויות לגו. גם הלגו בעיני הוא כמו המציאות שלנו - ההבנה שהקב"ה הוא שמנהיג הכל מחלחלת יותר מתמיד. הוא בונה את המציאות, לפעמים מרכיב ולפעמים מפרק. לא תמיד ידוע לנו למה, אבל אנחנו סומכים עליו ובטוחים שכל מעשיו לטובה. לנו נותר בעיקר להשתדל."

לחן, עיבוד, תסריט, אנימציה וקליפ: מתי שריקי