הזמר שי וינר משחרר ביצוע לייב חדש לשיר "שמע בני" בדואט עם הזמר אברימי רוט, לשיר שביצע במקור מרדכי בן דוד.

הביצוע הוקלט וצולם בין כותלי בית הכנסת הגדול בירושלים, במסגרת סדרת ביצועים מיוחדת שממשיך וינר להוציא בתקופה האחרונה.

"שמע בני" נחשב לאחד השירים המזוהים ביותר עם מרדכי בן דוד לאורך השנים. מילות השיר מבוססות על איגרת הרמב"ן לבנו, הפותחת במילים "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך", וממשיכה בהדרכה, "התנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת".

לקראת חג מתן תורה, בחרו וינר ורוט להיפגש סביב השיר הוותיק, שמחבר בין דורות ובין סגנונות מוזיקליים.