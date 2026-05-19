תיעוד | לוחמי מג"ב עצרו את משליך המטענים לקבר רחל צילום: דוברות המשטרה

לוחמי משמר הגבול סגרו הלילה (שלישי) חשבון עם מחבל שניסה לפוגע בכוחות צה"ל והשליך מטעני חבלה לעבר מתחם קבר רחל לפני כשבוע.

המעצר יצא לפועל בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהתקבל בימים האחרונים. במהלך הפעילות הלילית, נעו כוחות מג"ב בצורה מוסתרת ונכנסו לעומק מחנה הפליטים עאידה, השוכן בסמוך לעיר בית לחם ובקרבת מתחם הקבר.

הלוחמים הגיעו ישירות לביתו של החשוד, כיתרו את המבנה, איתרו את הנער בתוך הבית ועצרו אותו באופן מיידי ומבלי שנרשמו חריגים או התנגדויות אלימות מצד הסובבים.

מבדיקת כוחות הביטחון עולה כי החשוד הוא נער בן 17, תושב מחנה עאידה, אשר פעל על פי החשד ממניע לאומני. מיד עם סיום פעולת המעצר המוצלחת והיציאה מהמחנה, הוא הועבר לחקירה בשב"כ.