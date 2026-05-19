סמוטריץ' מצהיר: חתמתי על פינוי חאן אל אחמר ערוץ 7

שר האוצר ויושב ראש מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קיים בצהריים (שלישי) מסיבת עיתונאים והצהיר כי בכוונתו לחתום על הצו לפינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל אחמר.

לדבריו, החתימה תתבצע בעקבות התנהלותה של הרשות הפלסטינית שגרמה לצעד של בית הדין בהאג שהוציא צווי המעצר נגד ראש הממשלה, שר הביטחון והכוונה להוציא צו דומה נגדו.

"הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. מול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע. הרש"פ פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה", הצהיר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "מיד עם סיום דברי כאן אחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותי כשר במשרד הבטחון. אני מבטיח לכל אויבנו. זוהי רק ההתחלה".

הוא הדגיש "הידיים ידי האג, אבל הקול - קול הרשות הפלסטינית. ארגון הטרור שמכונה בטעות הרשות הפלסטינית. גוף בזוי שהוקם במסגרת חרפת אוסלו הוא מי שלפי כל הסימנים עומד מאחורי הפגיעה בראש ממשלת ישראל ובשרי ממשלת ישראל שמעזים לממש מדיניות שמרימה את הראש אל מול ארגון הטרור הזה.

ברמה האישית, הם לא מרגשים אותי. אני מוכן לשלם מחירים אישיים כדי לשרת את העם שלי. זה מחיר שאם אני נדרש לשלם אותו אני עושה זאת בגאווה ובראש מורם. אבל ברמה הלאומית, הם לא פוגעים בבנימין נתניהו או בבצלאל סמוטריץ'. הם מנסים לפגוע בנו כראש הממשלה וכשר האוצר של מדינת ישראל".

לשאלת ערוץ 7 האם המהלך מקובל על ראש הממשלה נתניהו השיב סמוטריץ': "ראש הממשלה שותף מלא למהפכה שאני מוביל ביהודה ושומרון. אכיפה בחאן אל אחמר באחריות ובסמכות שלי ואני מקבל את החלטות".

בפתח דבריו ציין השר "אמש דווח לי כי הוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג בקשה לצו מעצר בינלאומי סודי. הבקשה הזו מצטרפת לצווי מעצר חסרי תקדים שהוצאו נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח.

כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים באופן קבוע נגד מדינת ישראל, נגד זכויותינו התנ"כיות, ההיסטוריות והמשפטיות במולדתנו, ונגד זכותנו וחובתנו להגנה עצמית ולביטחון", דברי סמוטריץ'.

"בקדנציה הזו, לא עשיתי רעש. פשוט עשיתי וברוך השם גם הצלחתי. הצלחתי לממש את חובתי כשר האוצר ולשמור על כלכלת ישראל יציבה במים הסוערים של מלחמה רב זירתית שישראל לא ידעה כמוה מיום הקמתה. זכיתי להוביל מהפכה בערש מולדתנו התנ"כית, הנצחית, ביהודה ושומרון. לא עשיתי זאת רק עבור חברי ואחי המתיישבים החלוצים, אלא כי כך אני רואה את טובתה של מדינת ישראל כולה. עשיתי זאת בשם ולמען אזרחי ישראל, שלומם וביטחונם.

עשיתי זאת כדי למנוע מכם אחי ואחיותי אזרחי ישראל סכנה איומה ומוחשית, שהיום, אחרי הטבח הנורא שביצעו בנו הנאצים של חמאס בשמחת תורה, כולנו מבינים כמה היא מוחשית.במשך שנים, ישראל גמגמה וחששה להגיד את הברור מאליו: זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. בשלוש וחצי השנים האחרונות אנחנו עושים זאת, ואני גאה להוביל את השינוי הדרמטי הזה. הובלנו מהפכה. סיכלנו את תכנית פיאד המסוכנת אשר נועדה לייצר טבעות חנק על ראש העין, מודיעין וכפר סבא.הקמנו מעל 100 ישובים חדשים ויחד איתם 160 חוות חקלאיות ששומרות על יותר ממיליון דונם של אדמות מדינה. אנחנו מתכננים, בונים, סוללים ומסדירים והופכים את מפעל ההתיישבות החלוצי לבלתי הפיך.אני גאה בכל זה. גאה מאוד", סיכם.