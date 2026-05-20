נעם פדרמן התארח בפודקאסט של ערוץ 7 וסיפר על מצבם של שלושת בניו שנפצעו במהלך המלחמה. שניים מהם כבר חזרו לשירות מילואים פעיל, בעוד הבן השלישי ממשיך בתהליך שיקום.

בנו אלקנה, ששימש כקצין הביטחון של מסיבת הנובה, חזר לשירות זמן קצר לאחר הפציעה. "הוא מאז השתקם די מהר ורץ למילואים, הוא רץ עוד לעזה בזמנו. אמר: אני חייב להחזיר את הקולגות שלי מהמסיבה". אלקנה שירת גם בלבנון ובאיו"ש. "אפילו מצ"ח מתחקרים אותו על פעילות באיו"ש".

פדרמן התייחס גם לבנו עילאי, נהג D9 שפועל בעזה. "ממש לאחרונה הוא היה בפעילות בעזה, לא שאלתי מה בדיוק אבל זה קורה הרבה".

על בנו השלישי דוד סיפר כי מצבו מורכב יותר בעקבות פציעתו. פדרמן מספר כי הוציאו לו את הטחול והוא סובל גם מפגיעה עצבית ביד, אך "ברוך השם, הבחור בסדר, מתפקד כמה שהוא יכול. מדי פעם הוא הולך קצת לשיקום, פעם בהר הצופים, פעם בשיבא, אבל ברוך השם הוא בסדר".

הוא סיפר כי בשנים האחרונות, שבהן לדבריו פחתה פעילות המחאה שאפיינה אותו בעבר. פדרמן אמר כי בעבר פעלה קבוצה רחבה של פעילים שערכה הפגנות ופעולות מחאה שונות בחברון ובמוקדים נוספים.

במהלך הדברים תקף פדרמן את האלוף במילואים נועם תיבון, ששימש בעבר מח"ט חברון. "האיש הזה היה אסון מהלך בחברון, היה מח"ט חברון שעשה את הנזק הכי גדול להתיישבות בחברון". פדרמן טען כי בתקופת האינתיפאדה השנייה תיבון הסביר כי הדרג המדיני מונע ממנו לפעול. לאחר שהוחלף על ידי דרור ויינברג, "תוך יומיים השתנה כל מה שנועם תיבון טען שהדרג המדיני לא מאפשר לו".

בהמשך התייחס פדרמן לשינוי שעבר על מחנה הפעילים בימין ולסיבה שלא רואים אותו כבר בהפגנות. "קצת כיבו לי את זה הקולגות. הרבה ממה שנקרא תנועת כ"ך המיתולוגית, החליטו שהם רוצים, במרכאות כפולות ומכופלות, להתברגן, להתבגר, והכול הפך ל'אנחנו רוצים את הכנסת'. במקום להגיע לשטח, המקום נהיה מזנון הכנסת. אין שטח בעצם - הכל בכנסת - ואלי זה לא מדבר".

בהמשך הריאיון נשאל פדרמן במי יתמוך פוליטית, על רקע האפשרויות השונות בימין. כאשר הוזכרו מפלגות המזוהות עם משה פייגלין ומיכאל בן ארי לצד מפלגתו של השר איתמר בן גביר, השיב כי אינו מתכוון להצביע לבן גביר.

"אם מיכאל בן ארי היה בראש הייתי הולך על זה. לבן גביר לא הייתי הולך". אחת הסיבות המרכזיות לכך היא התבטאות של בן גביר בעבר בנוגע לאפשרות של שיתוף פעולה עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס.

"מי שמסוגל להגיד שבנסיבות כאלה ואחרות מנסור עבאס יכול להיות פרטנר, אני לא יכול להצביע לו", אמר פדרמן. הוא הוסיף כי בעיניו יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' היה "הרבה יותר החלטי".

הוא מתח ביקורת גם על דברים שאמר בן גביר באזכרה לרב מאיר כהנא. "לבוא ולהגיד 'אני לא הסכמתי עם כל מה שהרב כהנא אמר', ולעשות את זה באזכרה, זה לירוק לבאר ממנה אתה שותה". לדבריו, היה עדיף מבחינתו כי בן גביר היה נמנע מהתבטאות בנושא באותו אירוע. "תבוא, תשב, תכבד את האירוע ואל תדבר".

בהמשך התייחס פדרמן גם להתבטאויות של בן גביר בנוגע לברוך גולדשטיין. "לעשות את הסוויץ' הזה של 180 מעלות בשביל מה? בשביל שהוא יאהב אותך? בשביל שנפתלי בנט ייקח אותך? הוא אמר בחיפה: 'בעיניי ברוך גולדשטיין הוא לא גיבור'. אז ממה נפשך? אם לא היית שם תמונה ולא היה שום דבר בעניין, אז אוקיי, בסדר. אבל לעשות את הסוויץ' הזה - בשביל מה?".

עם זאת, הדגיש כי הביקורת האישית אינה מבטלת את הערכתו לפעילותו של בן גביר בתפקידו הציבורי. "זה לא גורע מהדברים הטובים שהוא עושה במשרד לביטחון לאומי אבל בדברים האלה - לפעמים אדם נמדד".

פדרמן הוסיף כי מבחינתו מדובר בקווים עקרוניים שאינם נתונים לפשרות פוליטיות. "יש דברים שלא עושים".

בהמשך הריאיון נשאל האם ייתכן שהגישה הנוקשה שמאפיינת את אנשי הזרם הכהניסטי היא הסיבה לכך שמפלגות המזוהות עם הזרם מתקשות להתרחב פוליטית. "יכול להיות", השיב, "אבל יש דברים שלא עושים".

פדרמן התייחס גם ליחסיו האישיים עם בן גביר כיום ואמר כי השניים אינם מצויים בקשר. "הוא לא מדבר איתי", אמר, כאשר הוא ציין כי ייתכן שהדבר נובע מהביקורת שמתח עליו.

בסיום הריאיון סיפר פדרמן על תחילת ההיכרות בין השניים. פדרמן פגש לראשונה את בן גביר כשהיה בן 14 וחבר בתנועת "נאמני הר הבית". "אני צירפתי אותו לתנועת כך". פדרמן הוסיף כי בהמשך גם לימד את בן גביר לימוד תורני ראשון. "הלימוד הראשון שלו של ספר קודש כלשהו, אני לימדתי אותו. מסילת ישרים, אגב", סיפר. "אם החזרתי אותו בתשובה או לימדתי אותו לראשונה משהו מתורה, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה".

הוא התייחס לשיח סביב רעיון הטרנספר ואמר כי דווקא בתקופת מלחמה יש צורך להעלות את הנושא לדיון ציבורי. "יותר מכל דבר אחר צריך לדבר עליו". הוא דחה פדרמן את הטענה שלפיה מי שמדבר על טרנספר עלול להיפסל מהמערכת הפוליטית. "זה לא נכון. רחבעם זאבי דיבר על טרנספר ולא נפסל. בעיקרון יש מנהלה רשמית של מדינת ישראל שאמורה לעסוק בטרנספר. להערכתי היא לא עושה לא שום דבר".

פדרמן סיפר על הרקע לכתיבת החוברת 'דע את זכויותך", שנועדה להדריך אנשי התיישבות כיצד להתנהל מול חקירות משטרה ושב"כ. "כשאנשים היו מגיעים לחקירת שב"כ, אז בכלל הם לא יודעים איך להתנהג. אנשים עשו טעויות שבגללן שילמו מחירים שלא היו צריכים לשלם אותם".

בהמשך התייחס גם לביקורת שעלתה סביב האפשרות שהחוברת תגיע לידיהם של עבריינים פליליים. "היו פניות מצד עברינים אבל לא שלחתי להם את החוברת ולא הלכתי לעשות להם קורסים".

בתגובה לסנקציות שהוטלו עליו בשנת 2024 ועדיין קיימות בבריטניה אמר כי מדובר בהפרעה מוגבלת יחסית, אך כזו שמשפיעה על שימוש בשירותים בינלאומיים שונים. הוא סיפר כי בין היתר הוא אינו יכול לבצע רכישות דרך אמזון או להזמין דירות באמצעות Airbnb. לדבריו היו גם קשיים מול בנקים בישראל, אם כי לדבריו, "זה ממש בשוליים".

בהמשך ציין כי לא רק הוא הושפע מהסנקציות, אלא גם בני משפחתו. חתנו ינון לוי, מחוות מיתרים, ספג סנקציות מצד ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה, וגם בנו עילאי, שנפצע בעזה, הוכנס לרשימות סנקציות של האיחוד האירופי ויפן.

פדרמן מתח ביקורת על גורמים ביהודה ושומרון שניסו לבדל בין ההתיישבות המרכזית לבין נוער הגבעות. "חגי סגל ופנחס ולרשטיין ניסו לבדל בין ה'קיצונים' ו'הנורמלים'. רואים שבעיני האיחוד האירופי 'אמנה' לא נורמלים בדיוק כמו נוער הגבעות. נגיע להם, שילמדו שלא יוצאים נגד אחים".

רגע מרתק בראיון קשור ליחס שלו לשב"כ. לדבריו, לאורך השנים חשף כמה סוכני שב"כ שפעלו בקרב פעילי ימין. במהלך השיחה התייחס גם לאבישי רביב ואמר כי כבר בעבר טען שהוא סוכן שב"כ, אף שלדבריו היו מי שחלקו עליו באותה תקופה.

הוא ציין כי ההיכרות שלו עם שיטות הפעולה של השב"כ נבנתה בעקבות חקירות רבות שעבר לאורך השנים. "מצד אחד אני נחקר, אבל מצד שני אני גם מתלמד", וטען כי דרך החקירות למד לזהות סימנים המעידים על פעילות של סוכנים.

בהמשך תיאר שיטות שונות שמשמשות להפעלת סוכנים בתוך קבוצות ימין. לעיתים מוצגים הסוכנים כמי שסירבו לשתף פעולה עם השב"כ, ובכך רוכשים את אמון הסביבה שבה הם פועלים.

פדרמן אמר כי במקרים אחרים מדובר באנשים שהסתבכו בעבר או גויסו בהדרגה באמצעות הצעות שונות. הוא טען כי לעיתים מזמנים צעירים לפעילויות ביטחוניות או צבאיות, ובהמשך "הופכים אותו", לסוכן.

זיהוי של אדם כסוכן אינו פשוט ודורש היכרות עמוקה עם המציאות בשטח. הוא הוסיף כי לעיתים נדרשות שיחות ממושכות עם אותם אנשים כדי לנסות לגרום להם להתרחק מהפעילות.

בהמשך השיחה מתח ביקורת חריפה על המחלקה היהודית בשב"כ. פדרמן אמר כי הוא אינו מכנה אותה "המחלקה היהודית", אלא "המחלקה נגד יהודים", וטען כי אנשיה "שונאים התיישבות ושונאים את כולנו".

פדרמן התייחס גם לברוך גולדשטיין ואמר כי הכיר אותו עוד לפני הטבח שביצע במערת המכפלה. "הוא היה יהודי צדיק, אדם משכמו ומעלה. לא לחינם בלוויה שלו היה הרב טאו שלא בדיוק מסכים איתו".

הוא סיפר על אחיו למחצה אהוד ז"ל, ששימש קפטן בית"ר ירושלים והלך לעולמו לפני מספר חודשים. המשפחה כולה גדלה על ערכי תנועת בית"ר והאצ"ל, לאחר שאביו ואמו היו פעילים בתנועה עוד באירופה ועלו לארץ בתקופת המנדט הבריטי.

פדרמן תיאר כיצד אביו נעצר בידי הבריטים והוגלה לאפריקה, בעוד אשתו פנינה נרצחה בדרך לבקרו לאחר שהאוטובוס שבו נסעה הותקף. שני הילדים שנותרו ללא הורים גדלו "עם הרבה ערכים של בית"ר", ובהמשך השתלבו בעולם הכדורגל.

עוד סיפר כי אהוד היה קשר בבית"ר ירושלים ואחיו עמירם שיחק כבלם, אך פרש בעקבות פציעה. אהוד הפך לשחקן מרכזי בקבוצה ובהמשך אף קיבל זימון לנבחרת ישראל.