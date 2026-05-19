השליחה המיוחדת של האו"ם לשטחים הפלסטיניים, פרנצ'סקה אלבנזה, הידועה בעמדותיה הקיצוניות נגד מדינת ישראל, מחריפה את הטון ומפרסמת פוסט בלתי נתפס המשלב רטוריקה אנטישמית עם שכתוב ההיסטוריה של השואה.

בפוסט שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה, קראה אלבנזה לעם הגרמני "לפטור את עצמו מעול האשמה והאחריות ההיסטורית על פשעי המשטר הנאצי".

לטענתה, הניסיון של גרמניה המודרנית לכפר על העבר באמצעות תמיכה איתנה במדינת ישראל אינו נובע מחרטה כנה, אלא מ"תסמונת עליונות היסטורית" שמעולם לא טופלה, ומשמשת כ"מסכה נוחה" כדי להתקבל מחדש בקרב הקהילה הבינלאומית.

אלבנזה לא הסתפקה בהתקפה על גרמניה, ועברה להשתמש במוטיבים אנטישמיים קלאסיים המכוונים ישירות נגד העם היהודי ומדינת ישראל. "המועדון המערבי קיבל את הגרמנים מכיוון שהוכיחו שהם מסוגלים לסבול חברים בקבוצה שבעבר הייתה 'לא רצויה', וכך הם קיבלו את היהודים. הם קיבלו במיוחד את אותם יהודים שלמדו שכדי לשרוד בעולם הזה עליהם להיות עליונים. לא עוד מיעוט שביר, לא עוד עם הספר, אלא העם הנבחר. 'נבחר לשלוט?', אפשר לתהות כשמסתכלים על מה שישראל הפכה להיות".

בהמשך דבריה טענה אלבנזה כי גרמניה אינה מכבדת יהודים שאינם ציונים וכי היא מתנהלת כ"מדינה מופרעת חברתית" המחוקקת חוקים מפלים, תוך שהיא קוראת לאזרחיה "לשחרר את עצמם" מהמחויבות לישראל.

אין זו הפעם הראשונה שאלבנזה מעוררת סערה בינלאומית ומציגה עמדות קיצוניות. בחודש פברואר האחרון, במהלך ועידה רשמית של רשת "אל-ג'זירה" שנערכה בדוחה שבקטר, הצהירה אלבנזה באופן בוטה כי מדינת ישראל היא "האויב המשותף של האנושות" - אמירה קשה שהובילה לגל גינויים חריפים ותקיפים מצד בכירים ומנהיגים במספר מדינות באירופה שחלקם אף דרשו את הדחתה מתפקידה.