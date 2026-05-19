המועצה הציונית בישראל, מבית ההסתדרות הציונית העולמית, הודיעה על הזוכים ב"אות גיבורי החברה הישראלית" לשנת 2026, אשר נבחרו על ידי ועדה ציבורית מיוחדת בראשות מנכ"ל המועצה הציונית בישראל יגאל ברנד.

שבעה עשר אותות הוקרה יוענקו על ידי המועצה הציונית בישראל לאישים, ארגונים ויוזמות אזרחיות שפעלו בשנה האחרונה לחיזוק החברה הישראלית, החוסן הלאומי ורוח הערבות ההדדית - בטקס חגיגי שיתקיים באוניברסיטת בר-אילן בתחילת יוני.

לצד ברנד כיהנו בוועדה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב, חכ"ל שולי מועלם, ראש מועצת חבל יבנה אבי פוקס, עוז מלכה יו"ר המועצה הציונית, שר שלום ג'רבי ראש חטיבת חינוך בקק"ל ועו"ד לירון יחזקאל.

זו השנה השלישית שבה מעניקה המועצה הציונית בישראל את אותות ההוקרה, המוענקים לאזרחים, אנשי ציבור, ארגונים ויוזמות חברתיות אשר בלטו בפעילותם למען מדינת ישראל והחברה הישראלית בתקופה מורכבת ומאתגרת.

בקטגוריית עמידה נחושה לצד ישראל זכה שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, על תמיכתו העקבית במדינת ישראל בזירה הבינלאומית, עמידתו האיתנה לצד העם היהודי ופועלו למען חיזוק מעמדה של ישראל בעולם.

בקטגוריית תקשורת אחראית בעת מלחמה זכה קלמן ליבסקינד על עשייה תקשורתית ערכית ואחראית בתקופת הלחימה, לצד תרומתו לחיזוק החוסן החברתי וקידום שיח מאחד בישראל.

בקטגוריית גאווה יהודית־ישראלית זכו אהבת השם ורוח השם גורדון, זוכי מדליות זהב באגרוף תאילנדי, על פעילותם לחיזוק הזהות היהודית והגאווה הישראלית בארץ ובעולם. לצד הישגיהם הספורטיביים, פועלים השניים להפצת מסרים של אמונה, אחדות וחיזוק רוח העם, ומשמשים מקור השראה לצעירים רבים בישראל.

בקטגוריית גבורה נשית בשדה הקרב זכתה סא"ל אור בן יהודה על מנהיגות קרבית פורצת דרך, אומץ לב יוצא דופן ומנהיגות נשית מעוררת השראה, לצד תרומה משמעותית לביטחון המדינה ולחיזוק מעמדן של נשים בשירות הקרבי.

בקטגוריית ההתיישבות זכו אילנית דעדוש קלפון ואליאב ושרה ליבי על פעילותם לחיזוק ההתיישבות, החקלאות והחיבור לאדמת הארץ, לצד עשייה חינוכית וקהילתית רחבת היקף.

אילנית דעדוש קלפון פועלת במשך שנים לחיזוק ההתיישבות והקהילה בצפון ובפריפריה מתוך תחושת שליחות ציונית עמוקה.

אליאב ושרה ליבי פועלים כחלוצים פורצי דרך בתחום החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, מתוך חיבור עמוק לארץ ולערכי ההתיישבות, גם לצד ההתמודדות האישית הקשה כאב שכול.

בקטגוריית התנדבות בקהילה זכו טקלה מקונן, חתאם פארס ופרויקט יוסף על פעילות חברתית והתנדבותית יוצאת דופן למען קידום הזדמנויות, חיזוק קהילות וסיוע לאוכלוסיות מגוונות ברחבי הארץ.

טקלה מקונן פועל במשך שנים למען צעירים ובני נוער מהקהילה האתיופית, לקידום שוויון הזדמנויות, מנהיגות חברתית ושילוב בחברה הישראלית.

חתאם פארס מוביל פעילות חברתית ענפה לחיזוק החיים המשותפים, קידום החברה הדרוזית והעמקת תחושת השותפות והערבות ההדדית בישראל.

פרויקט יוסף הוא מיזם הומניטרי רחב היקף הפועל לאיסוף והעברת ציוד וסיוע לנזקקים ברחבי הארץ, בהם קשישים, עולים, חיילים בודדים, משפחות במצוקה ונפגעי חירום, לצד סיוע לבתי חולים ומוסדות רפואיים והיערכות למצבי חירום לאומיים.

בקטגוריית חוסן אזרחי ושיקום הקהילה זכו השר לשעבר עמיר פרץ, אורית מארק אטינגר וראש עיריית שדרות, אלון דוידי, על תרומתם לחיזוק החוסן הלאומי, ליווי קהילות בתקופות חירום והובלת תהליכי שיקום וצמיחה.

פרץ זכה בזכות תרומתו המשולבת לביטחון המדינה ולחברה. פועלו לקידום מערכת "כיפת ברזל" תרם להצלת חיים ולחוסן העורף, ובמקביל פועל לקידום שוויון והעצמה במסגרת פעילותו החברתית. עשייתו רבת השנים משקפת מנהיגות, אחריות לאומית וערבות הדדית.

אורית מרק אטינגר זכתה באות בשל תעצומות הנפש והעשייה החברתית שהיא מובילה מתוך כאב אישי עמוק. לאחר שאיבדה את אביה בפיגוע ואת שני אחיה בנסיבות טראגיות, בחרה לפעול לחיזוק אחרים באמצעות הקמת עמותת "אור מיכאל", המשמחת חולים בבתי חולים ברחבי הארץ. בנוסף, בהרצאותיה מעניקה השראה, תקווה וחוסן לרבים.

אלון דוידי זכה באות לאור מנהיגותו בתקופת חירום ושיקום. כראש עיריית שדרות הוביל פינוי עשרות אלפי תושבים תוך הקפדה על פרטים וליווי אישי, ובהמשך פעל בנחישות להשבת החיים לשגרה ולהובלת פתיחה מחודשת של העיר. לצד זאת קידם תהליכי שיקום וחיזק רשויות נוספות, ומשקף מנהיגות, אחריות וערבות הדדית.

בקטגוריית סיוע לאומי זכו קייל בלנק וארגון Israel Friends, וחיים טייב וקרן מנומדין, על פעילות רחבת היקף מאז תחילת המלחמה למען מדינת ישראל וחיילי צה''ל.

קייל בלנק וארגון Israel Friends פעלו בהיקפים חסרי תקדים למען חיילי צה"ל, באמצעות גיוס ציוד, סיוע לוגיסטי ותמיכה בכוחות הלוחמים.

חיים טייב וקרן מנומדין הובילו מהלכי סיוע אזרחיים רחבי היקף, תמיכה בקהילות וחיזוק מערכים חברתיים ולאומיים בתקופת המלחמה.

בקטגוריית רוח לחימה וחתירה לניצחון זכו עוז דודיאן ואוהד פודור על גילויי מנהיגות, אומץ לב ומסירות יוצאת דופן בשירותם ובפעילותם למען ביטחון המדינה בתקופת המלחמה.

עוז דודיאן הפך לסמל של גבורה אזרחית לאחר שפעל תחת אש להצלת חיים במהלך מתקפת ה־7 באוקטובר, מתוך תושייה ואומץ לב יוצאי דופן.

אוהד פודור בלט ברוח הלחימה, תחושת השליחות והנחישות שהפגין לאורך תקופת הלחימה, תוך תרומה משמעותית לחיזוק רוח הלוחמים והחברה הישראלית.

בקטגוריית גישור על הפערים בחברה הישראלית זכה יוסי לוי, סא"ל במילואים ומנכ"ל עמותת "נצח יהודה", הפועל במשך שנים לשילוב חרדים בשירות משמעותי בצה"ל ובחברה הישראלית, מתוך ניסיון אישי כלוחם ומפקד במסלולי השירות החרדיים.

יגאל ברנד סיכם "בתקופה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים מורכבים, ישנם אנשים וארגונים שבוחרים לקום ולעשות - מתוך שליחות, ערבות הדדית ואמונה בדרך. הזוכים באות גיבורי החברה הישראלית מייצגים את פניה היפות של החברה בישראל, את רוח ההתנדבות, החוסן והאחדות שממשיכים להוביל את כולנו קדימה".